Vox fue uno de los pocos partidos políticos que decidieron no asistir al homenaje de Estado por las víctimas del coronavirus, celebrado el pasado 16 de julio en Madrid. Así se lo ha recordado Salvador Illa a la diputada de Vox Rocío de Meer, después de que esta cuestionara el respeto del Ejecutivo hacia los fallecidos por la pandemia.

Durante la Comisión de Sanidad en el Congreso, la diputada de extrema derecha puso en duda "el respeto que este Gobierno está teniendo con los muertos", argumentando, como ha defendido reiteradamente su formación, que las cifras de víctimas mortales proporcionadas por Sanidad no son veraces.

En su réplica, el titular del ramo le ha recordado su ausencia en la citada ceremonia. "Acordamos todos, no el Gobierno, hacer un homenaje a las personas fallecidas. Fue presidido por sus majestades los reyes, asistieron todas las administraciones públicas, todos los partidos políticos, excepto el suyo", le ha recriminado, lamentando que aquel "era un buen momento de manifestar respeto a los fallecidos".

"Todos respetamos a los muertos, todos. ¿Usted se cree que yo no respeto a los fallecidos? Todos nos juntamos ese día allí, para rendirles homenaje. Me hubiera gustado que usted estuviera, y su partido", le ha reprochado Illa.

Vox carga contra el feminismo y la inmigración

Durante su intervención, la diputada asimismo acusó al Gobierno de anteponer "su agenda ideológica a la salud de los españoles", en alusión a la manifestación del 8M, celebrada antes de que la OMS declarase la pandemia.

"Antepuso su feminismo a salvar vidas", le recriminó De Meer, que asimismo arremetió contra la inmigración, vinculando la llegada de migrantes con los rebrotes.

"Es usted la que me ha parecido que quiere dejar a inmigrantes y feminismo fuera de todo esto", le ha contestado Salvador Illa, para a continuación aseverar que "esto no va de ideología, esto es una pandemia y se combate con criterios médicos y de salud pública".

Hemos de curarnos todos juntos y todo el mundo"

"O lo solucionamos en el mundo y lo solucionamos para todo el mundo, también para los inmigrantes, que vienen a nuestro país buscando mejores oportunidades de vida muchas veces, o no lo solucionaremos", ha sentenciado el ministro.

"Esto no va de egoísmo, se lo digo de verdad. Esto no va de que yo lo soluciono en mi territorio, en mi municipio, en mi casa, no va de esto. Una pandemia es lo mas alejado de esto", ha agregado. "Hemos de curarnos todos juntos y todo el mundo, también África. Es que esto es así", ha zanjado el titular de Sanidad.