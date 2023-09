El grupo de JxCatha ofrecido a ERC y la CUP un pacto de "mínimos" para transaccionar una propuesta de resolución sobre la amnistía en el Debate de Política General, que se votarán mañana. Fuentes de JxCat han explicado que no pueden apoyar la propuesta de ERC sobre la amnistía en los términos en los que está planteada al dar por hecho que será el Govern quien "lidere" las negociaciones por la amnistía y la autodeterminación.

ERC, JxCat y la CUP han presentado por separado sendas propuestas de resolución sobre la amnistía y la autodeterminación, aunque no registraron ningún texto conjunto, un consenso al que ahora quiere llegar Junts a través de las transacciones.

A juicio de Junts, la propuesta de ERC implica una confianza ciega en el Govern, una condición que la formación que preside Laura Borràs no está en disposición de aceptar. Las mencionadas fuentes indican, no obstante, que no sería deseable que el Parlament se pegue un "tiro en el pie" con la amnistía, por lo que no descartan acabar retirando su resolución si no se logra alcanzar un consenso.