El foco ahora se centra en Puigdemont, quien debe comandar la mayoría independentista obtenida en las urnas. El expresident Artur Mas ha pedido "garantías" para evitar que Puigdemont vaya a prisión si regresa a Cataluña: "Él lo que ha pedido es un mínimo de garantías para poder entrar en el Estado español y ser investido president de la Generalitat, y que si tiene que volver a aquí para que sea elegido president, que se le haga saber de alguna manera con la garantía de que no le meterán inmediatamente entre barrotes".

El abogado de Puigdemont en España, Jaume Alonso Cuevillas, cree que "no hay ganas de aflojar, por parte del Estado", por lo que la decisión de volver hay que meditarla: "Yo mi consejo es que se tiene que valorar mucho, es evidente que en el momento en el que venga aquí será detenido, por tanto, no sé hasta qué punto vale la pena esto o se puede hacer más trabajo desde fuera".

El círculo de Puigdemont trata de dar con la tecla del Parlament que le permita hacerle President pero manteniéndose en Bruselas. Lo adelantaba Ferreras en laSexta: "Nos comentaba el entorno de Puigdemont que estaban explorando una posibilidad, que la mesa del Parlament habilite una fórmula para que él pueda seguir en Bruselas y al mismo tiempo siga siendo presidente".

La directora de campaña de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, no descarta esa fórmula: "Entiendo el interés pero necesitamos que nos deis un poco más tiempo. Contemplamos todos los escenarios". Ciudadanos exige a Puigdemont que vuelva a España para dar la cara ante la justicia: "Es evidente que un presidente fugado no puede tomar posesión de su cargo. ni ejercerlo" ha defendido Carrizosa.

En el PDeCAT apuestan todo a Puigdemont. Campuzano respondía esto al ser preguntado si no es Puigdemont el president, a quién prefiere, a Elsa Artadi o Jordi Sánchez: "Me quedo con Puigdemont". Mientras, Puigdemont lanza el guante al presidente del Gobierno: "Estoy dispuesto a encontrarme en Bruselas o en otro lado de la Unión Europea que no sea el Estado español, por razones obvias, con el presidente Rajoy".

Pero Rajoy le responde: "Tendré que hablar con la persona que ejerza la presidencia de la generalitat, para lo cual tiene que tomar posesión de su escaño, ser elegido, y estar en condiciones de hablar conmigo". El nuevo Parlament tiene que ser constituido como máximo el 23 de enero, justo dentro de un mes.