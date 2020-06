Rechazada una nueva querella contra Fernando Simón, director del Centro de Alertas Sanitarias. Según fuentes jurídicas a laSexta, el Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid ha rechazado otra querella contra Simón por los fallecimientos por coronavirus.

Es la cuarta que vez que se rechaza imputar a Fernando Simón por su labor al frente de la pandemia.

En esta ocasión, se trata de una querella presentada por la Asociación Española de Víctimas del COVID-19 (Adavic-19), que va a recurrir el archivo ante la Sala Penal de la Audiencia de Madrid.

Es la cuarta que vez que se rechaza imputar a Fernando Simón. De hecho, esta misma semana, el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid rechazó admitir a trámite una querella contra Simón por homicidio imprudente durante la pandemia. En este caso, la denuncia fue interpuesta por la familia de uno de los fallecidos por COVID-19, pero el juez se declaró no competente para investigar un delito de homicidio imprudente porque los hechos se produjeron en el municipio de Móstoles.

El propio Pedro Sánchez defendió ayer la labor de Simón ante el Congreso. El presidente del Gobierno, que reconoció que no conocía de antes al experto de Sanidad, lo calificó como "una persona comprometida con su país" y "humilde".

"Yo no sabía quién era y en cambio se me ha descubierto como una persona comprometida con su país, un experto, una persona humilde, una persona que, no solamente en sus comparecencias hace pedagogía, sino que hasta incluso también reconoce humildemente las limitaciones que tiene la ciencia ahora mismo para abordar de manera eficaz una pandemia de un virus que es desconocido", afirmó Sánchez.