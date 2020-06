En su comparecencia en el Congreso en el debate para aprobar la última prórroga del estado de alarma por la crisis del coronavirus, Pedro Sánchez ha roto una lanza a favor del director del Centro de Alertas Sanitarias Fernando Simón, al que ha calificado como "una persona comprometida con su país" y "humilde".

"Yo no sabía quién era y en cambio se me ha descubierto como una persona comprometida con su país, un experto, una una persona humilde, una persona que, no solamente en sus comparecencias hace pedagogía, sino que hasta incluso también reconoce humildemente las limitaciones que tiene la ciencia ahora mismo para abordar de manera eficaz una pandemia de un virus que es desconocido", ha revelado.

En este sentido ha reprobado que se lancen críticas contra Simón y su equipo por parte de la oposición. "Que se critique a un político va en el sueldo y por tanto no tenemos derecho a quejarnos, lo asumiremos. Pero hombre, a un servidor público, que se querellen, que lo insulten de la manera que los estan insultando, demuestra la falta de arguentos que tiene la oposición para criticar muchos de los aspectos que hemos vivido las ultimas semanas", ha apuntado el presidente del Gobierno.

Sánchez ha asegurado que "servidores públicos como el doctor Simón y todo el equipo que tiene detrás demuestran que todo lo bueno que haya podido hacer el Gobierno tiene su origen en su aportación". Así, ha querido "reconocerlo públicamente" desde la tribuna del Congreso para que "conste en acta", unas palabras que han provocado los aplausos de la bancada socialista y de Unidas Podemos.

Fernando Simón, que ya gestionó la crisis del Ébola en 2014 cuando gobernaba Mariano Rajoy, ha sido objeto de ataques por parte de la oposición e incluso ha recibio una querella por parte de los familiares de una mujer que falleció por coronavirus. Se le acusaba de un delito de homicidio imprudente al considerarle responsable de al menos 27.000 muertes en España por haber "comunicando públicamente una serie de directrices erróneas y contradictorias". Finalmente el juez inadmitió el pleito.