Justicia asegura no haber recibido "ninguna comunicación" del CGPJ y muestra su disposición a reforzar los juzgados de Ceuta

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, realiza una declaración institucional

Los detalles Según trasladan fuentes ministeriales a laSexta, el ministerio tiene "todo preparado" para hacer un despliegue en apoyo de la Administración de Justicia en la ciudad autónoma.

El Ministerio de Justicia afirma que no ha recibido comunicación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reforzar los juzgados de Ceuta tras la crisis migratoria de finales de julio. Según fuentes ministeriales, están preparados para apoyar a la Administración de Justicia en Ceuta cuando se inicie la solicitud. El Ministerio ya había expresado su compromiso de aprobar refuerzos necesarios en el Tribunal de Instancia de Ceuta, tanto en servicios forenses como judiciales. Ante la crisis, se incrementó la capacidad del Instituto de Medicina Legal en un 271% y se reforzó temporalmente el personal judicial y forense, además de incorporar fiscales sustitutos en la Fiscalía de Ceuta.

El Ministerio de Justicia asegura que no ha recibido "ninguna comunicación" por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reforzar los juzgados de Ceuta a raíz de la crisis migratoria de los días 30 y 31 de julio.

Según trasladan fuentes ministeriales a laSexta, el ministerio tiene "todo preparado" para hacer un despliegue en apoyo de la Administración de Justicia en la ciudad autónoma tan pronto como se inicie el proceso de solicitud.

Además, el Ministerio "trasladó hace semanas al CGPJ y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía su compromiso de aprobar los refuerzos que fuesen necesarios en el Tribunal de Instancia de Ceuta", según aseguran esas mismas fuentes. Unos refuerzos que llegarían "tanto en los servicios forenses como en los judiciales".

El departamento dirigido por Félix Bolaños detalla que, ante la crisis migratoria, el equipo de trabajo activado en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha llegado a incrementar su capacidad operativa en más de un 271%.

Del mismo modo, Justicia ha autorizado el refuerzo temporal de dos plazas de tramitación procesal durante dos meses y una plaza de médico forense durante seis meses en el Tribunal de Instancia de Ceuta y se han incorporado tres profesionales a la Fiscalía de la ciudad autónoma.

Asimismo, se ha autorizado a la Fiscalía General el refuerzo de la Fiscalía de Área de Ceuta con tres fiscales sustitutos, para atender el aumento de procedimientos derivados de esta situación.

Según los datos que maneja el Poder Judicial, entre el 30 de julio y el 5 de agosto se tramitaron 96 diligencias por fallecimiento, 23 por personas detenidas y puestas a disposición judicial y otras 15 diligencias urgentes por hechos ocurridos. Entre el 5 y el 11 de agosto, se recibieron 72 atestados con detenidos o citados.

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