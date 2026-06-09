La Justicia archiva la denuncia por amenazas del cardenal Omella a un joven que le acusaba de inacción ante un caso de abuso

Los detalles El arzobispo de Barcelona se querelló contra un joven que le aseguró mediante un burofax que pondría los hechos de un presunto abuso que sufrió "en conocimiento de una instancia eclesiástica superior" o ante la Justicia después de la falta de acciones de Omella.

La Audiencia de Barcelona ha archivado la denuncia por amenazas que el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, interpuso contra un joven. Este joven había acusado al arzobispo de inacción tras relatarle un presunto abuso sexual por parte de un sacerdote. Omella no tomó medidas, y el sacerdote continuó en su cargo hasta ser detenido por los Mossos por otros incidentes. El joven envió un burofax a Omella indicando que llevaría el caso a la Justicia o a una instancia eclesiástica superior, lo que Omella consideró una amenaza. Sin embargo, la Audiencia no lo ha considerado así y ha archivado la denuncia.

La Audiencia de Barcelona ha archivado la denuncia por amenazas que había interpuesto el arzobispo de Barcelona Juan José Omella contra un joven que le acusó de inacción tras contarle un presunto caso de abusos por parte de un sacerdote y que posteriormente le transmitió que llevaría los hechos ante la Justicia o ante "una instancia eclesiástica superior".

El joven contó, en un encuentro privado, una presunta agresión sexual que había sufrido por parte de un sacerdote a Omella, pero el cardenal no tomó ninguna medida y, de hecho, el eclesiástico acusado continuó en su cargo hasta que le terminaron deteniendo los Mossos por otros tocamientos a otras personas.

Ante la inacción, el joven envió un burofax a Omella avisándole de que acudiría a los tribunales o pondría los hechos "en conocimiento de una instancia eclesiástica superior", algo que el arzobispo consideró que se trataban de amenazas.

No obstante, no lo ha considerado así la Audiencia de Barcelona. "La relación de hechos expuesta en el escrito de querella no alcanza para realizar el delito de amenazas", se recoge en la resolución de la denuncia.

Por tanto, se ha archivado la denuncia.

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