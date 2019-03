La CUP exige al Govern aprobar ya la ley de desconexión

A un mes de la consulta, los independentistas siguen sin aprobar la ley del referéndum y la CUP presiona. "Vamos tarde, y esta estrategia de las astucias no la acabamos de compartir. Lo que hay que hacer es aprobar las leyes, aplicarlas y no retrasar más el calendario", ha señalado Mireia Boya, diputada de la CUP.

Su calendario pasa por que el 5 de septiembre la Mesa del Parlament tramite las leyes de transitoriedad y la del referéndum. Los dos días siguientes, el 6 y 7 de septiembre, el pleno del Parlament las aprobaría.

Inmediatamente podría actuar el Tribunal Constitucional, y todo a sólo cuatro días de la Diada, que se celebraría con un nuevo frente abierto entre Govern y Estado central.

De momento, Junts pel Sí apuesta por seguir alargando los plazos. "En este momento lo que es más inteligente por nuestra parte, como hemos dicho que las dos se aprobaran antes del 1 de octubre, es decir que hay diferentes posibilidades. Mantenemos la posibilidad de que sea fuera de un pleno ordinario", ha señalado en Catalunya Radio Lluis Corominas, presidente de Junts pel Si.

Pero el 15 de septiembre tendría que estar aprobada la Ley del Referéndum si pretenden hacer dos semanas de campaña antes de la consulta de 1 de octubre.

El PP insiste en que el referéndum no se celebrará. "Al Gobierno no le va a temblar la mano ante cualquier hecho que se produzca para poder actuar de manera inmediata, proporcional y también de manera determinada, firme y con eficacia", ha señalado José Antonio Bermúdez de Castro, diputado del PP.

El PSOE apuesta por retirar las urnas de la calles." Si tenemos conocimiento de que se está cometiendo un hecho delictivo habría que retirar las urnas", ha señalado en Onda Cero Margarita Robles, portavoz del PSOE en el Congreso.

Algo poco democrático para el Govern. "Creo que mucha gente del PSOE, que desgraciadamente ya no está aquí y que vivió momentos muy difíciles, se llevaría las manos a la cabeza si la herencia de su legado la viera en gente apostando por retirar las urnas", ha señalado Jordi Turull, portavoz del Govern.

No se retirarán, dicen, y que el referéndum se hará. "No se puede parar y no sería bueno que se parara, porque en realidad estamos hablando de parar la democracia", ha señalado Carles Puigdemont.

Seguirán hacia una independencia necesaria, según ellos, por estos motivos: "Estamos por una vía que creemos que es la mejor para la subsistencia de nuestro país. Nos vemos amenazados". Así lo ha señalado en la SER Joaquim Forn, Conseller d`Interior de la Generalitat de Cataluña. Desde el Estado se les persigue, afirma, y que por eso es una cuestión de subsistencia.