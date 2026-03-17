La jueza archiva la segunda denuncia por agresión sexual contra Errejón

El exportavoz de Sumar en el Congreso, Iñigo Errejón, sale de declarar en los juzgados de Plaza de Castilla.

Los detalles Al haberse denunciado un delito de agresión sexual y no haber sido ratificada la denuncia por la víctima, de quien se desconoce su identidad, la jueza señala que queda constatada "la ausencia de voluntad de denunciar los hechos por parte de la víctima".

La jueza de Violencia sobre la Mujer, Carolina García, ha archivado las diligencias contra Íñigo Errejón tras la denuncia de una actriz, ya que esta no ratificó su denuncia en sede judicial. La denunciante no compareció en el juzgado y su abogado, Ángel Alfredo Arrien Paredes, afirmó representarla sin poder comprobarse, pues la denunciante no ratificó esta designación. Según el abogado, la denunciante no compareció por considerar que tenía más que perder que ganar. La jueza concluyó que no existe voluntad de denunciar, archivando el caso por falta de procedibilidad. Fuentes cercanas a Errejón sugieren que la denuncia fue un intento de ganar notoriedad mediática.

La jueza de Violencia sobre la Mujer Carolina García archiva las diligencias abiertas contra Íñigo Errejón tras la denuncia de una actriz al no ratificar su denuncia en sede judicial.

La jueza señala que la denunciante no compareció a la hora señalada en el juzgado haciéndolo su letrado, Ángel Alfredo Arrien Paredes, quien refería ostentar su representación letrada, "sin que este extremo se haya podido comprobar al no haber comparecido la denunciante a ratificar dicha designación".

Añade que el abogado aseguró que había hablado con su cliente y que esta le habia dicho que no iba a comparecer porque "tenía más que perder que ganar".

Al haberse denunciado un delito de agresión sexual y no haber sido ratificada la denuncia por la víctima, de quien se desconoce su identidad y no ostentando el letrado su representación por lo expuesto anteriormente, la jueza señala que queda constatada "la ausencia de voluntad de denunciar los hechos por parte de la víctima", por lo que procede el archivo del procedimiento por falta del requisito de procedibilidad para poder investigar los hechos.

La defensa de Errejón cree que todo ha sido para salir más en televisión

Fuentes próximas a Iñigo Errejón subrayan que la jueza archiva la denuncia anónima contra el expolítico al no poder acreditar que Alfredo Arrien actúe en representación de nadie, ya que nunca se aportaron datos ni DNI de ninguna persona.

Según trasladan estas fuentes, la justicia había aceptado no dar los datos de la supuesta denunciante, pero aún así nadie ha respaldado la denuncia anónima presentada, una denuncia que aseguran que ha sido empleada por Arrien y Mouliaà para salir más en televisión.

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