Silva: "Mientras no se archive esta absurda querella no puedo conocer la causa"

Juzgado durante dos meses, la investigación contra Blesa por la compra del banco de Florida en 2008 ya tiene destino. Será el juzgado de Elpidio Silva, el que lo lleve adelante, pero no su titular. "Mientras no se archive esta absurda querella no puedo conocer la causa", ha manifestado el juez en una entrevista a ‘Más Vale Tarde’.

Con un auto la audiencia de Madrid pone fin a la disputa entre dos juzgados y aclara que no entra en el fondo de las investigaciones que tiene abiertas Elpidio silva contra el banquero. La decisión, inmodificable, aclara es solo una asignación ordenada y equitativa de las causas.

“De la misma manera que sabía que la Audiencia y el decano de Madrid iban a determinar que la causa correspondía al Juzgado de Instrucción Número 9, de la misma manera pienso que la querella se tiene que archivar”, defiende Silva ya que, según él , “cada día que pase sin que se archive la querella se está ahondando en un problema gravísimo de calidad de la justicia española y cayendo en la deshonra”.

El Tribunal Superior de justicia de Madrid podría pedir pena de cárcel contra Silva por la publicación de los correos de Blesa. Penas de entre uno y cuatro años de cárcel por los delitos de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Algo que el juez niega. “No tiene sentido que mis abogados me tengan que defender basándose en lo que yo me acuerde de los 70.000 folios de los correos”, ha asegurado el juez en ‘Más Vale Tarde’.

El tribunal ha pedido a la Fiscalía un informe que aclare si el juez ha cometido esos delitos. Incluso según apunta la propia Fiscalía podría sumarse otro, el de atentado contra la intimidad de Miguel Blesa. “Lo que se debería investigar es cómo unos gestores llevan a la bancarrota a España”. De confirmarse, el juez Silva podría acabar en la cárcel en la que un día metió al exbanquero.