El juez Peinado vuelve a dar la nota en Moncloa: requerimientos especiales y mucha parafernalia en su toma de declaración a Bolaños

El juez Peinado ha vuelto a hacerse notar en la Moncloa. Allí ha tomado declaración al ministro Félix Bolaños por la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez en 2018. Y lo ha hecho fiel a su estilo: con requerimientos especiales y mucha parafernalia. Un ejemplo es la forma en que ha sido trasladado hasta la Moncloa. Subido en un coche del Gobierno porque, asegura Peinado, cuando fue a tomar declaración a Pedro Sánchez se le hizo esperar más de la cuenta en los controles de seguridad.

A diferencia de Pedro Sánchez, Félix Bolaños sí ha respondido a las preguntas del juez y de todas las partes. Lo ha hecho durante dos horas y veinte minutos y en calidad de testigo, es decir, obligado a decir la verdad. Aunque hoy es ministro, en 2018 era secretario general de Presidencia del Gobierno y, por eso, Peinado cree que podría haber participado en la contratación de la asesora de Begoña Gómez. Pero, Bolaños ha negado cualquier relación con ese nombramiento.

Según fuentes presentes en la sala, el ministro ha declarado que "desconoce" de quien procedió el nombramiento de Cristina Álvarez, y ha asegurado que "es normal" que toda mujer del presidente, "como siempre ha ocurrido, tenga asistente de libre designación", pues que, dice, la "normativa permite designar y cesar" asesores de libre designación.

En esa declaración, según ha podido saber la Sexta, se ha vivido un momento un tanto surrealista. Como Bolaños ha negado su participación en la contratación de la asesora de Begoña Gómez, Peinado ha suspendido temporalmente el interrogatorio para que el ministro le diera el nombre del responsable de esa gestión. Y la realidad es que ese nombre Peinado ya lo conocía.

La declaración de Bolaños como testigo es él último tema de confrontación entre el PSOE y PP. Mientras los 'socialistas' cargan contra Peinado y lo ponen como ejemplo de lo que no debe hacerse en una investigación judicial, en el PP ponen el foco en el ministro al que piden "su dimisión inmediata".

Las delirantes exigencias de Peinado

Más allá de las implicaciones políticas, el desembarco de Peinado en Moncloa ha estado lleno de pegas y requisitos. Ha solicitado 12 medios técnicos distintos para tomar declaración a Bolaños: dos portátiles, seis micrófonos, una cámara de vídeo o un grabador de DVD. Todo con sus correspondientes recambios por si algo fallaba. Y no solo eso. Funcionarios del juzgado fueron ayer a Moncloa para dejar todo preparado, pero cuando hoy ha llegado Peinado, ha querido cambiar la disposición de la sala por un motivo muy peculiar. La mesa que le habían puesto a su disposición en la sala no es que no le gustara, sino que quería estar más alto que el ministro. Por ello, pidió una tarima para poder situarse por encima.

El show del juez Peinado durante la declaración de Félix Bolaños en Moncloa supera todos los límites imaginables, hasta el punto de rozar lo cómico. A primera hora de la mañana, el magistrado ya ponía pegas al ver que el coche con chófer que había solicitado al Gobierno tenía un pasajero extra: un agente de Policía. Automáticamente, Peinado dejó claro que no quería que estuviera allí, dejándolo por escrito.

Ya dentro, le esperaba una sala que Moncloa había preparado con sillas para el juez, el declarante, las defensas y las acusaciones. Pero además, Juan Carlos Peinado había demandado toda una ristra de materiales con su correspondiente repuesto. Entre dicho material figuraban dos portátiles, seis micrófonos y dos routers, por si uno fallaba. Sin embargo, según ha podido saber laSexta, a Peinado no le gustó la disposición de la sala y decidió cambiar la distribución.

El juez Peinado multa al abogado de Begoña Gómez con 5.000 euros

El juez Juan Carlos Peinado ha impuesto una multa de 5.000 euros al abogado de Begoña Gómez y sendas multas de 500 euros a los abogados de dos de las acusaciones populares -Vox y Hazte Oír- por informar a los medios de comunicación sobre las declaraciones celebradas en el juzgado por la causa abierta a la esposa del presidente del Gobierno.

El juez que investiga a Begoña Gómez abrió el pasado 20 de diciembre una pieza separada para determinar si multaba a los letrados que habían informado sobre las declaraciones celebradas en el juzgado, en concreto tras la declaración de la mujer del presidente Pedro Sánchez como investigada el pasado 18 de diciembre.

En su auto, el juez critica la "reiterada conducta" por parte de los letrados de trasmitir a la salida de la sede judicial lo que acababa de acontecer en el interior de la sala del Juzgado, a pesar de haberles advertido del contenido del artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que habla del deber de sigilo de las diligencias judiciales. Y cita lo ocurrido el pasado 18 de diciembre de 2024, cuando tuvo lugar la declaración de Gómez, y se produjo, "una vez más por parte de alguno de los letrados, la puesta en conocimiento de lo que había ocurrido en la sala del Juzgado".