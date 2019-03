El juez Pablo Ruz vuelve a avalar la existencia de una "caja B del PP"

El juez Ruz ya da por "parcialmente contrastado" lo que ellos siempre han negado, que hubo sobresueldos. En su último auto, Ruz dice que el PP usó una contabilidad paralela para "el pago de complementos de sueldo a determinadas personas vinculadas al Partido, bien de forma periódica u ocasional".



Es la primera vez que el juez relaciona sobresueldos y dinero B. Según explica Gonzalo Boye, abogado de la acusación particular en el caso Bárcenas, "el juez quiere ser cauto y por eso no menciona a dirigentes".



Para el PSOE, este auto deja una cosa clara, así lo ha dicho Soraya Rodríguez, "el PP ha recibido dinero que no debió recibir".



Antes, Ruz ya había dado por buenos más de medio centenar de los apuntes que aparecían en los papeles de Bárcenas. Sin embargo, durante el verano, desde el PP se empeñaban en negarlo. A principios de julio, María Dolores de Cospedal, secretaria general de la formación, insistía en que "las mentiras no se documentan".



Más tarde Ruz confirmó que había "indicios" de una caja B en el Partido Popular "continua en el tiempo". Además, con ella se habría pagado parte de la reforma de Génvoa.



Mientras, Mariano Rajoy, ha afirmado desconocer si hubo más pagos de estas características. En cualquier caso, el juez Ruz parece tener yaun poco más claras esas "otras cosas".