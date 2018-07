El juez llama a declarar el 16 de marzo a Chaves y Griñán por el caso de los ERE

Chaves y Griñán declararán como investigados ante el juez el próximo 16 de marzo. La actual Presidenta de la Junta, Susana Díaz, espera que se esclarezca lo ocurrido. "Confío en la honestidad de los dos presidentes, pero también confío en la justicia y en que se resuelva cuanto antes", ha dicho la presidenta Díaz.

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, por su parte, ve en este caso el motivo por el que el PSOE no puede hacerle reproches. "No me gusta el 'y tú más', pero, ¿qué autoridad moral tiene el PSOE? Tenemos más personas imputadas del PSOE que del PP en toda España", señala Rajoy.

Chaves y Griñán comparecerán ahora en el juzgado de instrucción de Sevilla. Antes, lo hicieron ante el Supremo. "Jamás se ha adoptado en el Consejo de Gobierno ninguna decisión ilegal", señaló, en mayo de 2015, el expresidente de la Junta Manuel Chaves.

También Griñán se desvinculaba de aquella trama. "Hubo un gran fraude y eso significa que alguno de los controles pudieron fallar", explicó, el mismo día que Chaves, el expresidente andaluz.

Pero cuando renunciaron a sus actas de diputado y senador, respectivamente, dejaron de estar aforados. El Supremo consideró que podían haber prevaricado por su gestión del dinero público de los ERE andaluces. Ellos siempre han negado conocer las irregularidades. Sólo en el caso de los ERES hay casi 270 imputados.