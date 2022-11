El juzgado de instrucción 29 de Barcelona ha admitido a trámite la querella presentada contra el expresidente del Partido Popular Pablo Casado por supuestos delitos de injurias, calumnias y delito de odio o discriminación. La denuncia viene dada por las polémicas declaraciones que esgrimió el por entonces líder de la oposición a finales del año pasado, cuando cargó contra la escuela catalana después de que la familia de una alumna de Canet de Mar (Barcelona) consiguiera que se le aplicara el 25% de castellano en clase.

"¿Se puede tolerar que hay profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? ¿Se puede tolerar que haya niños que por hablar castellano en el recreo les metieran piedras en las mochilas? ¿Se puede tolerar que a los hijos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se les señale en clase y se diga que estos niños no pueden estar integrados?", dijo en aquel momento Casado. En dicho evento, agregó: "Eso es lo que están haciendo no solo ERC, JxCat y la CUP, sino el partido que les hace imprescindibles a nivel nacional, que es el PSOE".

La controversia no se quedó ahí, pues el PP elevó el tono y llegó a calificar de "apartheid lingüístico" lo ocurrido, a la vez que comparó la situación de las familias que deciden escolarizar a sus hijos en castellano con lo sucedido a los judíos en la Alemania nazi. Así lo expresó la vicesecretaria de Organización de la formación, Ana Beltrán: "¿Qué nos queda por ver? ¿Vamos a llegar a ver en Cataluña a los que pidan que se pueda estudiar en castellano con un brazalete marcado, para que puedan ser señalados en la calle, como hacían los nazis con los judíos?"

Según el documento al que ha tenido acceso laSexta, "los hechos que constan en el relato de la querella pueden ser constitutivos al menos de un delito de injurias del Artículo 209 del Código Penal". Fue la abogada de la Generalitat de Catalunya quien presentó un escrito de querella por supuestos delitos de injurias, calumnias y un delito de odio o discriminación contra Casado, quien está citado a declarar el próximo 30 de enero por videoconferencia. Previamente, y como consta en el escrito, se requiere al PP "que aporte la grabación completa de la rueda de prensa en que el querellado efectuó las declaraciones objeto de estas diligencias".

En el momento de presentar la denuncia, la portavoz del Govern, Patricia Plaja, lamentó que Casado realizara "afirmaciones durísimas que son falsas" con las que "está acusando a la comunidad educativa de diversos delitos": "Hay líneas rojas que no se pueden traspasar". El PP no dudó en responder a estas palabras asegurando que no iban a aceptar "lecciones" de ellos (de la Generalitat) y que tampoco se iban a "callar". Así se expresó, en diciembre del año pasado, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, lamentando que la Generalitat buscara "falsos culpables" y que pisoteara "decisiones judiciales".