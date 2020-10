El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la pieza 'Carol' del 'caso Villarejo' en la que se investigaba un supuesto encargo de Corinna Larsen al excomisario.

El magistrado atiende así la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, al entender que "no existían elementos suficientes que permitan sostener la comisión de delitos de cohecho ni de descubrimiento de secretos" en los presuntos encargos objeto de la investigación.

En su auto, el juez señala que la Policía informó de que no se habían realizado consultas en ficheros policiales sobre la persona a la que Corinna habría encargado investigar, entre el 7 de octubre de 2016 y el 3 de noviembre de 2017.

Sobre la misma persona y periodo de tiempo, únicamente se registró una consulta por parte de una persona ajena a la Policía. En consecuencia, el juez concluye que "las consultas realizadas en estos ficheros permiten descartar cualquier acción encaminada a la obtención ilícita de información".

No obstante, la agenda de Villarejo contiene notas en la que aparece Corinna, de las que "se podría inferir que se mantuvo el contacto entre el sr Villarejo y la sra Corinna Larsen". Sin embargo, apunta el juez que "no se ha podido encontrar ninguna entrada que confirme que el día 8 (se desconoce de qué mes) se vieran de nuevo ambos, ni han aparecido más audios o grabaciones que constate que pudo haber nuevas citas y con qué finalidad".

Por tanto, a juicio del magistrado, estas entradas no aportan elementos indiciarios relevantes para poder esclarecer las encomiendas objeto de investigación, no pudiendo configurarse como el soporte sobre el que sostener una nueva línea de investigación. "No queda otra opción más que el archivo de la causa, una vez que esta se ha solicitado por el Ministerio Fiscal", concluye García Castellón.

No descarta reabrir la causa

Los indicios existentes, apunta, no permiten sostener la imputación y, por tanto, la falta de elementos indiciarios, resultan suficientes para archivar provisionalmente la pieza, como ya se hizo en 2018.

No obstante, el magistrado advierte de que "se trata de un archivo provisional". "No podría descartarse que, de aparecer nuevos indicios, se procediera a una nueva reapertura", señala.