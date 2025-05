Juan Carlos I abandona Sanxenxo tras salir a navegar con unos amigos e ignorar a Miguel Ángel Revilla

Juan Carlos I ha dejado Sanxenxo tras seis días en Galicia, donde disfrutó de la compañía de su hermana, la infanta Margarita, y de salidas en barco con amigos. Su visita coincidió con un acto de conciliación en Santander con Miguel Ángel Revilla, quien no se retractó de sus declaraciones injuriosas contra el rey emérito, lo que dejó el encuentro sin acuerdo. Revilla, en "Al Rojo Vivo", expresó su sorpresa por la demanda y lamentó la ausencia del rey. Además, en un acto del PRC, Revilla destacó la honradez del partido y animó a denunciar injusticias, incluso si las comete un rey.

Juan Carlos I se ha marchado de Sanxenxo. El rey emérito, tras seis días en Galicia, ha abandonado la localidad pontevedresa después de casi una semana en la que ha recibido la visita de su hermana, la infanta Margarita, y en la que ha tenido tiempo para salir a navegar con unos amigos.

Un viaje marcado, en esta ocasión, por ese acto de conciliación que el emérito tenía el viernes en Santander. Con Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, al que reclama 50.000 euros por declaraciones injuriosas contra su persona. A pesar de estar en España, Juan Carlos I no acudió a dicho lugar.

"Hace mejor tiempo en Sanxenxo", expresó el rey emérito desde Galicia para explicar el motivo de su ausencia. Una que estaba en duda hasta casi el final, pues el mismo Juan Carlos I afirmó, desde Galicia, que "hacía mucho" que no iba a Santander.

Pero no. Todo el tiempo lo pasó en Galicia. En la que es su segunda visita a tierras gallegas en lo que va de 2025. Aprovechó para navegar, y para ver estar con su hermana Margarita, en estos días que ha pasado en España.

Según el calendario de la Federación Gallega de Vela, la próxima jornada de regatas, ese deporte que tanto apasiona al rey emérito, está prevista para los días 20, 21 y 22 de junio.

Sin acuerdo entre Revilla y el emérito

Mientras él estaba en Sanxenxo, Miguel Ángel Revilla sí acudió al acto de conciliación del viernes. Uno que terminó sin acuerdo alguno, después de que quien fuese líder del PRC no se retractase de sus palabras sobre el rey emérito. Unas palabras que Juan Carlos I calificó de "calumniosas e injuriosas", y que considera atentaban contra su honra.

"Me piden que diga que soy un mentiroso, que he mentido... Mi verdad es el convencimiento que tengo y el que tienen muchos en España del comportamiento del rey en los últimos años en muchos aspectos. En los que tienen que ver con la corrupción, con los delitos ficales, con su vida disoluta, con el uso de fondos públicos", expresó Revilla en Al Rojo Vivo.

En esas mismas palabras en el programa de Antonio García Ferreras, Revilla lamentó la ausencia del rey: "En los últimos días pensé que este hombre iba a aparecer aquí. Sé que es una utopía, pero yo lo habría hecho y hubiera quedado muy bien con los españoles. Tiene un avión supersónico, a menos de 1.000 kilómetros, en media hora está aquí".

"Le habría preguntado que por qué yo. Que por qué me presenta una demanda a mis casi 83 años perturbándome la vida. Nunca imaginé que un día iba a aparecer como acusado, pero además por un rey. Se me escapa de la mente y no tengo aún una explicación clara", insistió Revilla.

"No podemos callarnos ante las injusticias"

Un Revilla que ha celebrado en el acto de Paula Fernández, su sucesora en el PRC, la "honradez" del partido que él mismo fundó. Además, ha animado a los suyos a denunciar cualquier "tropelía que los poderosos puedan cometer con los más humildes". "No podemos callarnos ante ninguna injusticia, aunque la cometa un rey", ha dicho.

Ha lamentado que se esté "intentando involucrar" al PRC en la denominada 'trama de carreteras', en la que se investigan adjudicaciones irregulares de contratos de obras por parte de un funcionario. "Nada tienen que ver los cargos públicos que estaban en el Gobierno", ha sentenciado.