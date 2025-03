Los jóvenes se alejan de la vida política ante la falta de referentes y la desconfianza en el sistema

Los jóvenes cada vez se sienten menos identificados con las figuras y la vida política, en general. Prueba de ello son las cifras de abstención en las citas electorales, pero también la falta de referentes jóvenes en lo gestión de lo público. Todo a pesar de los esfuerzos de los partidos, que tratan de colarse en las vidas de Millenials y Zetas mediante el uso de redes sociales. Algo que, sin embargo, no genera la atención suficiente en este sector de la sociedad. Los datos hablan por sí solos.

Si bien el 89% de los jóvenes de entre 14 y 30 años en España aseguraban en 2023 tener interés en la política, menos de la mitad se sentían representados por el sistema político actual en España. Así lo desvela el informe '¡Rompe el cristal!' que el Consejo de Juventud de España (CJE) realizó un mes antes de las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de ese año.

Un estudio que también desglosa como tan solo un 6% de los jóvenes encuestados respondía que "sí, mucho" a la cuestión. Respuesta afirmativa a la que se suma el 35% que aseguraba que solo lo hacía "algo". Entre los que sostenían no sentirse representados las cifras se disparan. Mientras que un 34% respondía no sentirse representado o hacerlo poco, un 25% aseguraba de forma tajante con un "no, nada".

La abstención, una de las consecuencias

Tal es así que en los últimos comiciones las mayores tasas de abstención se observaron en las generaciones más jóvenes, tal y como recoge el Barómetro postelectoral realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Mientras que en los grupos de más de 35 años el porcentaje de abstenciones se sitúa entre el 11,9% y el 8,3%, la cosa cambia si se observan rangos menores. Y es que en el grupo de electores que tenían entre 18 y 24 años, la abstención rozó el 20%; y en el rango de 25 a 34 fue del 17,2%.

Si a esto le sumamos la poca participación activa de estas generaciones en alguna iniciativa de tipo político la distancia de los Millenial y la generación Z a la vida pública resulta todavía más evidente. Y es que en el mes previo a la realización de la encuenta del CJE tan solo un 37% de los jóvenes encuestados lo habían hecho, frente a un 63% que aseguró no haber participado tampoco en acciones vinculadas al cambio climático o al feminismo.

Sin referentes políticos

Ante las posibles causas de esta desafección, la falta de referentes políticos se coloca con bastantes probabilidades para ser la principal. Por ejemplo, en el Parlamento Europeo (PE) la edad media de los diputados miembros es de 50 años. En este punto, tal y como destaca el medio de verificación Newtral, de los 750 eurodiputados el más mayor tiene 82 años, mientras que la más joven tiene 21.

En España, el escenario no es mucho más alentador. Según datos recogidos por la agencia de noticias Europa Press, tan solo nueve de los 350 escaños del Congreso de los Diputados están ocupados por políticos menores de 30 años, siendo tan solo 45 aquellos que se encuentran en el rango de los 31 y los 40 años. Es decir, 54 diputados menores de 40 años que contrastan con los 106 que se encuentran en la década de los 40; y los 142 que están entre los 50 y los 60.

Las redes sociales no son suficiente

Un escenario contra el que luchan los partidos políticos haciéndose un hueco en los lugares donde más se mueven los jóvenes: las redes sociales. Ya no solo sirviéndose de ellas como una simple herramienta de comunicación sino que también prestándose de su lenguaje propio, pues cada vez son más comunes los memes en perfiles de formaciones.

Cuestión de importancia al tener en cuenta que si bien, según del CJE, casi la mitad de los encuestados había visto contenido y opiniones políticas en la semana anterior, tan solo un 9% de ellos lo había hecho en perfiles de partidos políticos.

