Leire Díez desvincula al PSOE de sus audios: "No he recopilado información para un partido"

La Fiscalía ha aseverado que existen indicios de delito en la actuación de la supuesta fontanera del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolsety, por ello, ha solicitado al juez de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que investigue a la exsocialista.

En ese sentido, cabe recordar que el juez Zamarriego ha abierto diligencias indeterminadas en lugar de diligencias previas, por lo que está estudiando enviar la causa al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid. Este fue el primero en abrir diligencias previas contra Díez, a raíz de una querella de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (AEGSC) contra Díez y otros por tráfico de influencias. Además, el Juzgado de Instrucción 44 de Madrid recibió una querella por estos mismos hechos de Iustitia Europa y el 26 otra de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).

Las querellas se refieren al contenido de los audios en los que se escuchaba a la presunta fontanera pedir información sensible sobre miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) que investigan casos cercanos al Gobierno, así como de miembros de la judicatura, entre ellos de la jueza Beatriz Biedma, instructora de la causa abierta a David Sánchez y al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo.

No obstante, en una entrevista en Telecinco, Díez ha asegurado estar "tranquila" frente a las causas que se le han abierto: "Me enfrento con tranquilidad, la tranquilidad de una persona que sabe que no ha cometido ninguno de esos delitos. Curiosamente hemos descubierto ahora que el abogado de Tapias, la persona con la que mantuve la reunión que se filtró, eso fue lo realmente ilegal, que se filtrara la reunión. El abogado de ese señor, y la Fiscalía lo ha avalado, ha pedido la nulidad porque se hicieron esas escuchas de manera ilegal".

Además, la presunta fontanera del PSOE ha aseverado que no entiende que se le investigue por un posible tráfico de influencias: "Me gustaría saber qué funcionario había en esa reunión para que hubiera tráfico de influencias. No estoy inquieta en absoluto. Siempre que me he reunido con alguien había abogados, estoy segura del contenido de las reuniones".

Y, ante la pregunta de si había recopilado información para un partido, la exsocialista ha desvinculado a la formación con sede en Ferraz del caso: "Voy a negar la mayor, yo no he recopilado información para un partido. Soy responsable de lo que digo, no de lo que se malinterpreta. Dije que se puede ser periodista y militante del PSOE. Yo no dije que como militante del PSOE estaba reuniendo información como periodista. Mucha de la documentación que hemos conseguido, si afectaba a gente de los dos partidos, la han tenido. Esto no es una cuestión de partido, sino del anómalo funcionamiento de las instituciones del Estado. No era recopilación de información para el PSOE".

Respecto a por qué entregó un 'pen drive' con información a Santos Cerdán, Díez ha explicado que lo hizo "para que se viera que lo que investigaba entraba dentro de la normalidad y la legalidad". De hecho, ha señalado que "de algunas cosas ya había denuncias puestas". "Querer vincular todo esto al PSOE, no es así", ha añadido.

Por último, ha comentado que desconoce si había agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en las reuniones, tal y como afirman algunas informaciones en varios medios de comunicación: "Ni idea, no conocía a nadie y sigo sin saber cuales son sus nombres. He visto nombres, pero no les identifico con las caras".