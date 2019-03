Josep Rull: "Hoy Mas no será investido, pero el jueves hay un 50 % de opciones"

Josep Rull admite que "hay cero posibilidades de investir a Artur Mas en la primera votación, pero el jueves hay 5 sobre 10". El diputado catalán avisa de que el gobierno tiene margen para empezar el proceso, pero no para terminar, por lo que no se pueden permitir perder a ninguna persona.

El coordinador general de CDC afirma que no hay ninguna llamada a la desobediencia por parte del Parlament, sino que se lo que se dice es que "este proceso no se supedita a las instituciones del Estado".

Además, pese a que aún no ha empezado a funcionar la independencia, se marca un plazo de 18 meses para que se consiga completamente. Para él, si el Estado impide sistemáticamente poder votar, a Cataluña no le queda otra opción que actuar, ya que divide más el no dejar votar.

"Quizá algún día el señor Rajoy llamará a los líderes catalanes y dejará de gesticular", cuenta Rull, para el que España es un estado plurinacional, se quiera reconocer o no.