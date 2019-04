José Luis Ábalos: "La invitación de Puigdemont no nos parece franca porque no lleva implícita la vuelta a la legalidad"

José Luis Ábalos se ha lamentado de que "a mucha gente de buena fe le habrá parecido que es una iniciativa loable que finamente alguien entraba en la razón" con la declaración de Puigdemont. Eso sí, defiende que "en el manifiesto vemos que el dialogo es una negociación que parte de la consideración de un Estado independiente que exige negociar de igual a igual don el estado español para nosotros eso no es el diálogo".

Desde PSOE ha vuelto a defender el diálogo: "Pedimos dialogo sobre la base del respeto a la ley no hay dialogo si no hay vuelta a la legalidad". "Hay una declaración de independencia que no se corresponde con el aparente tiempo muerto que marco Puigdemont" ha defendido Ábalos.