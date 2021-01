¿Es el autoconfinamiento la única medida posible ahora mismo para frenar los efectos de la tercera ola? José Félix Hoyo, experto en epidemias, cree que "ya llegamos tarde con el confinamiento". Ha recordado que esta herramienta "no es una medida para tratar una pandemia, sino una medida preventiva para que no pase lo que está ocurriendo". Para Hoyo, "todas las comunidades que intentaban evitar el confinamiento están progresivamente aumentando esas medidas que dañan a la economía de forma sostenida".

"Probablemente, este planteamiento se tendría que haber tomado mucho antes. Vamos siempre por detrás del virus", ha lamentado el experto, que espera "que la próxima vez hayamos aprendido esta". En cuanto a la situación actual, considera que "lo único que nos queda es aguantar el chaparrón porque, hagamos lo que hagamos, los hospitales van a sufrir mucho". José Félix Hoyo también ha analizado durante su intervención el uso de los hospitales de campaña como medio de urgencia para el traslado de pacientes.

¿Son la solución? "Los hospitales de campaña y los hospitales extra son el reflejo de que hemos fallado en las medidas de contención", ha apuntado el experto, argumentando que las medidas de salud pública aplicadas hasta la fecha "han sido relativamente incompletas", y que no se trata de analizar si son o no una solución: "No nos queda más remedio que poner hospitales de campaña porque estamos al máximo. Muchas de las UCI están a más del 100%, y esto significa que estamos en una situación muy grave".

La situación de España por la pandemia de coronavirus es muy complicada ahora mismo, y desde diversos sectores ya se está hablando de la medicina de guerra. ¿Estamos encaminados a esta medida? Para Hoyo, "los símiles bélicos con la pandemia son un poco desafortunados" porque "la medicina de guerra es bastante más complicada y triste". Así, cree que con esta referencia se apunta más a "algo parecido al triaje avanzado en emergencias, cuando hay múltiples víctimas en catástrofes".

"Significa que hay personas que tienen mayor posibilidad de sobrevivir, y otras que muy pocas. En nuestro país, hasta el momento, incluso en las fases más difíciles de la primera ola, se ha hecho individualizando por pacientes", ha explicado el experto, que ha ahondado en esta cuestión: "Quiere decir que los servicios médicos han individualizado qué paciente tenía beneficios de ingresar en la UCI y qué paciente no. Esta es la idea del trabajo con esas medidas de triaje avanzado".