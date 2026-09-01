El hartazgo de dos vecinas de Ceuta: "Esto es un problema de España. Nos han invadido el país, no la ciudad"

Marina Valdés recoge los testimonios de vecinas ceutíes tras la manifestación de hoy, aseguran que es "una falta de respeto que Pedro Sánchez se vaya de vacaciones y nosotros nos hayamos quedado sin vacaciones".

Marina Valdés recoge el sentir de varias vecinas de Ceuta que han estado participando en la manifestación de hoy y que, tras más de un mes y dos días, expresan su hartazgo, cansancio y preocupación.

En esta protesta, los manifestantes han colocado velas con un deseo cada una. Una de las vecinas asegura que ha pedido que les acompañe "toda España": "Esto es un problema de España. Nos han invadido el país, no la ciudad, y cada uno en su terreno estamos pasándolo muy mal", comenta.

En su caso, trabaja en la oficina de Turismo y, sostiene, "la gente no está cómoda viniendo a Ceuta, viene con miedo y ya empezamos la temporada de cruceros". En este sentido, señala que el primer crucero "se ha anulado" y no pueden seguir así: "De esto vivimos mucha gente".

Además explica que es corredora y tiene que salir a correr con un spray de pimienta en la mano porque "no puedo ir segura y todos los días no puedo ir con gente".

Otra mujer destaca el apoyo que están recibiendo de 840 municipios, algunos de ellos incluso de fuera de España, y reclama volver a la normalidad previa al 31 de julio para que sus hijos "puedan ver evolucionar todavía más esta ciudad".

También expresa su descontento con la gestión de Pedro Sánchez: "Estamos muy abandonados y nos ha parecido una falta de respeto que se vaya de vacaciones y nosotros nos hayamos quedado sin vacaciones". "Nos han invadido y este Gobierno nos ha dejado abandonados", sentencia.

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