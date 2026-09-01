Fernando Berlín señala que la supuesta prohibición de la manifestación por Ceuta en Madrid "es un 'invent' del PP"

El periodista indica que los populares podrían haber convocado "en tiempo y forma" una manifestación ya que conocen los mecanismos legales para hacerlo.

El Ayuntamiento de Madrid ha acusado al Gobierno de obstaculizar la manifestación convocada en apoyo a Ceuta. Desde la Delegación del Gobierno señalan que no han prohibido la manifestación, sino que, como han expuesto en un comunicado, "los alcaldes y los ayuntamientos no son personas físicas y, por tanto, no tienen derecho, como tal, de reunión".

Fernando Berlín expone que él ha podido hablar con el delegado del Gobierno y afirma que "es un 'invent' del Partido Popular". "El PP podía haber convocado en tiempo y forma una manifestación ya que conoce perfectamente los mecanismos legales para hacerlo", expone el periodista.

Berlín señala que existe una "particularidad legal que consiste en que un ayuntamiento, como tal, que es una persona jurídica que, además, controla el espacio público, no puede soplar y sorber la vez". "No puede convocar una manifestación, puede convocar un acto político, una concentración, pero una manifestación, como tal, no", explica.

"No es un 'invent' del Delegado de Gobierno, es que esto está dictado por el Tribunal Constitucional", apunta. "Al PP se le informa de esta circunstancia a las 13 horas, tenían tiempo de haber vuelto a formular la convocatoria, pero han preferido calentar la calle y la convocatoria, y por eso está Ayuso publicando tuits y lanzando la polémica", comenta.

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