Jordi Pujol, ante el Parlament: "No tengo cuentas en el extranjero"

EL EXPRESIDENT NO DA MÁS DETALLES SOBRE EL ORIGEN DE SU FORTUNA

Jordi Pujol mantiene su versión ante el Parlament catalán. Asegura que el legado de su padre no tiene nada que ver con la corrupción e insiste en que no tiene cuentas en el extranjero. Todo lo demás, ha dicho a los diputados, son "especulaciones". Pujol ha pedido disculpas por el tono de su anterior comparecencia y ha defendido que Artur Mas no sabía nada.