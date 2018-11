Joan Tardà explota contra Albert Rivera: "Cada vez que nos llame golpistas, nosotros le llamaremos fascista"

Se lo ha llamado después de que Rivera, una vez más, haya calificado de golpistas a quienes declararon la independencia de Cataluña y ha utilizado esta palabra, ha explicado Tardà, "con profunda tristeza" porque este tipo de calificativos, según él, no deberían tener cabida en una sociedad democrática.

Si bien cree que Rivera es un fascista, ha precisado que sus votantes no lo son y piensa que tampoco la mayor parte de los diputados de Ciudadanos. Con un tono muy duro, que le ha reprochado el vicepresidente primero del Congreso, Ignacio Prendes, el portavoz de ERC ha explicado que hasta ahora "ha intentado no cruzar el Rubicón", pero que ya no podía aguantar más.

No podía, ha dicho, en nombre de los miles de militantes de su partido y de los miles de catalanes y españoles fusilados y torturados por "criminales golpistas". Por eso, ha advertido Tardà que a partir de hoy, cuando se cumplen 43 años de la muerte de "la bestia decrépita", en alusión al dictador Franco, cada vez que Cs les llame golpistas él contraatacará diciéndoles fascistas.