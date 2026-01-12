Javier López Madrid niega haber contratado los servicios de Villarejo y se presenta como víctima de la doctora Pinto

El contexto Arranca el juicio contra el empresario, acusado de contratar a Villarejo para acosar a Elisa Pinto, una doctora con la que mantuvo una relación y que acabó siendo apuñalada.

Este lunes ha arrancado en la Audiencia Nacional el juicio por el caso de presunto acoso del empresario Javier López Madrid a la doctora Elisa Pinto y su presunta contratación del excomisario José Manuel Villarejo. Casi 12 años después de que estallara el caso tras la primera denuncia en 2014, el empresario ha asegurado que llegó a pensar en "quitarse la vida" y denuncia las "barbaridades" que les dijeron a su mujer, a sus hijos o a sus amigos, negando haber contratado los servicios de Villarejo.

Presentándose como una víctima de un acoso previo de la doctora Pinto, López Madrid asegura que en agosto de 2013 se puso en contacto con Villarejo porque sufrió una avalancha de llamadas que padecían tanto él como su mujer, sus hijos y su círculo de amigos, lo que le derivó en una situación que define como una "zozobra personal". Sí que ha hablado de la conversación que tuvo con el excomisario, que le instó a estar "tranquilo" y asegurando que no quería denunciar porque "no quería que se supiera que se le estaba acusando de infidelidades masivas".

"Villarejo me dijo: 'Vete a ver a esta señora y dile que pare. Pero debes ir con un testigo porque no me fío de lo que pueda pasar", ha explicado López Madrid. "No entregué ni diez mil ni un euro (...) dijera lo que dijera el señor Villarejo, no sé si tenia en mente algo, nunca me pidió dinero, nunca le ofrecí dinero, no hablamos de dinero", ha afirmado López Madrid ante las preguntas de la acusación respecto a Villarejo. Este empresario ha relatado cómo en 2013 vivía una situación "dramática" y cuando contactó con Villarejo, de quien le dijeron que era excomisario e investigador privado, solo quería que las llamadas parasen.

El exconsejero de OHL ha declarado que se vio junto al socio de Villarejo, Rafael Redondo, con la doctora Pinto para que terminasen las llamadas y que en ese encuentro lanzó el "farol" de que había denunciado ante la Policía, a lo que siguió una negociación entre abogados que no prosperó. López Madrid finalmente denunció a la doctora Pinto por acoso, cuando Villarejo, ha dicho, le mandó a "esparragar" y le dijo que le dejase en "paz".

López Madrid está acusado de cohecho junto a Villarejo y a Rafael Redondo, y la acusación popular, que ejerce la letrada de Elisa Pinto, Ana Blanco Vázquez de Prado, pide para ellos entre dos y seis años de prisión, mientras que la Fiscalía no acusa en este procedimiento.

La Audiencia Nacional aceptó en abril del pasado año reabrir la causa por cohecho contra el empresario y el excomisario. Los magistrados archivaron la causa por una cuestión técnica, pero ahora permiten a la doctora Pinto ejercer la acusación particular. El acoso y las agresiones se siguen investigando en otro juzgado de Madrid.

Los magistrados no compartían el criterio del tribunal que decretó el archivo y consideraron que "se debe permitir a la representación procesal de la señora Pinto continuar esta causa procesal en calidad de acusación popular con fianza cero, a las alturas en que nos encontramos".

La Audiencia Nacional llegó a comenzar el juicio contra ambos acusados, si bien lo suspendió a petición de la abogada de la doctora Pinto por encontrarse de baja médica debido a una enfermedad e inició el trámite de las cuestiones previas por escrito. Fue entonces cuando López Madrid adujo esa falta de legitimidad de la acusación de Elisa Pinto, un argumento que acogió el tribunal pero que ahora desestima la Sala de Apelaciones, que envía el procedimiento de nuevo a juicio y pendiente de fijar una nueva fecha.

Al margen de esta causa, existe otro procedimiento en el Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid, que sentará en el banquillo en febrero de 2026 al empresario y al excomisario por hostigar y amenazar a la doctora Pinto para que retirara una denuncia por acoso. La Fiscalía pide 13 años y dos meses de prisión para ellos.

