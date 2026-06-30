Investigan el accidente de avioneta con 11 muertos en Francia como homicidio involuntario

¿Qué han dicho? "Hay que buscar la verdad y no descartar ninguna posibilidad", ha subrayado el fiscal adjunto. "El fuselaje del avión está en mal estado; hay que reconstruir las piezas y comprobar si estaban en su sitio", ha precisado la Policía.

El pasado domingo, una tragedia sacudió a Francia cuando una avioneta se estrelló cerca de Nancy, causando la muerte de 11 personas. Inicialmente considerado un accidente, el incidente ahora se investiga como homicidio involuntario. La Fiscalía francesa ha indicado que, de confirmarse, se trataría de 11 homicidios. Christian de Rocquigny, del equipo encargado de investigar catástrofes, enfatizó la necesidad de explorar todas las posibilidades, ya sea en el avión, su pilotaje o factores terrestres. Los investigadores han señalado que el proceso será complejo y podría tomar al menos un mes, ya que el fuselaje está en mal estado y requiere reconstrucción. Las víctimas iban a realizar su primer salto de paracaidismo cuando la aeronave cayó poco después de despegar.

El pasado domingo, 11 personas murieron después de que una avioneta se estrellase a las afueras de Nancy, localidad situada al noreste de Francia. Aunque en un primer momento se trató como un accidente, como el más trágico en los últimos 30 años para los franceses, este martes se ha comunicado que ya se investiga el suceso como una causa de homicidio involuntario.

Realmente, de ser así, serían 11 homicidios involuntarios, según ha explicado la Fiscalía francesa. Por ello, el fiscal adjunto encargado de la sección de Accidentes Colectivos de la Fiscalía de París ( que es la unidad judicial especializada en catástrofes y accidentes múltiples) ha dicho que ya están buscando "la causa en el avión, en la forma de pilotarlo o en tierra". "Hay que buscar la verdad y no descartar ninguna posibilidad", ha subrayado Christian de Rocquigny.

Eso sí, ante la complejidad de lo ocurrido, los investigadores han avisado de que necesitarán tiempo para poder esclarecer lo ocurrido. Al menos, un mes para poder analizar cada prueba o hecho.

"El fuselaje del avión está en mal estado; hay que reconstruir las piezas y comprobar si estaban en su sitio", ha precisado el teniente coronel Colard y segundo comandante de la sección de investigación de la Gendarmería de Transportes Aéreos.

En la avioneta siniestrada viajaban 11 personas que iban a participar en su primer salto de paracaidismo, pero la aeronave cayó en picado nada más despegar del aeródromo de Nancy-Essey. Finalmente, se estrelló a unos 300 metros en la Avenida Salvador Allende de Tomblaine, en las proximidades de un supermercado y muy cerca de varias viviendas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido