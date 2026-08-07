Interior reforzará el dispositivo en Ceuta con la llegada "en las próximas horas" de 45 agentes antidisturbios

Los detalles A los efectivos ya presentes en las calles ceutíes se va a sumar una nueva Unidad de Intervención Policial. Por mar, se ha desplegado al buque 'Duque de Ahumada', mientras que por aire, además de un helicóptero, el refuerzo llegara en forma de drones.

Ceuta enfrenta una crisis migratoria desde el 30 de julio, cuando más de 70.000 personas llegaron desde Marruecos. A pesar de que muchos migrantes han regresado a sus países, la situación sigue siendo crítica. Para reforzar la seguridad, el Ministerio del Interior ha desplegado 45 agentes antidisturbios y una nueva Unidad de Intervención Policial. La ciudad cuenta con un equipo de 225 efectivos de seguridad, además de seis especialistas en extranjería y seis agentes de información. La Guardia Civil ha reforzado su presencia con 60 agentes adicionales y colaboración de 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas. También se han incorporado buceadores, un buque, y se ha reforzado el Servicio Aéreo con un helicóptero y drones.

Ceuta está en una situación más que delicada desde hace más de una semana. Desde esa llegada de migrantes el pasado 30 de julio. Desde un día en que más de 70.000 personas llegaron a nado a la ciudad autónoma desde Marruecos. Desde ese momento, las calles ceutíes están al límite y así siguen estando a pesar de que la gran mayoría de los que entraron han vuelto a sus países de origen. Ante tal situación, Interior va a reforzar el dispositivo de seguridad "en las próximas horas" con 45 agentes antidisturbios.

Con el despliegue de una nueva Unidad de Intervención Policial que reforzará la presencia de este cuerpo en Ceuta y que se sumarán de tal forma a los que ya están en la ciudad.

Fue el mismo 30 de julio cuando se incorporaron tres equipos de UIP desde Sevilla, a los que se sumaron en días posteriores equipos de la UIP Central y de la UIP de Málaga hasta completar un equipo de 225 efectivos dedicados a la seguridad.

Además, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras desplazó a otro equipo compuesto por seis especialistas para apoyar en labores de reseña y documentación. La Comisaría General de Información envió también a seis agentes.

Aparte del despliegue, se ha activado un mecanismo de servicios extraordinarios que permiten a los miembros de la UIP y a la Unidad de Prevención y Reacción con sede en Ceuta ampliar de forma voluntaria las horas de trabajo.

Refuerzo en la Guardia Civil

En cuanto a la Guardia Civil, mantiene los diferentes refuerzos que su dotación en Ceuta ha ido recibiendo desde el 30 de julio. Hay tres pelotones, con 60 agentes en total, de la Agrupación de Reserva y Seguridad ceutí que se dedica a la vigilancia fronteriza, mientras que la Unidad de Seguridad Ciudadana se ha reforzado con 160 agentes procedentes de diferentes unidades de Andalucía.

Cuentan, además, con la colaboración de 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas que están destinados a la ciudad autónoma.

A todos ellos se les unen dos grupos de buceadores con ocho efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de Andalucía, con el buque 'Duque de Ahumada' con 12 guardias civiles, sumándose a las embarcaciones del Servicio Marítimo destinadas en Ceuta. Se han incorporado cinco patrones de embarcación, tres mecánicos-marineros y pilotos de drones.

Por su parte, el Servicio Aéreo de la Guardia Civil en Ceuta se ha reforzado con un helicóptero, a los que se incorporará un grupo de drones.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido