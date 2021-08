El Gobierno continúa con las devoluciones de menores a Marruecos desde Ceuta, según ha podido comprobar un equipo de laSexta, que ha podido ver cómo al menos otro grupo de chavales ha sido introducido en un furgón policial y han sido conducidos a El Tarajal, a la frontera.

Van en grupos de cinco en cinco, como se ha estado haciendo hasta ahora, según ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ha confirmado que durante "tres días ha habido retornos, 15 cada día, 45 en total. No es una cuota, es un número que permite un estudio pormenorizado de las circunstancias y una forma de garantizar el interés del menor".

Según fuentes de la Ciudad de Ceuta a esta cadena, en estos momentos hay entre 610 y 620 menores atendidos en los alojamientos de emergencia, de los que un centenar se encuentra en el pabellón de Santa Amelia.

De acuerdo con cifras estimativas, en la calle puede haber entre 200 y 300 menores.

Mañana volverá a haber un traslado de quince menores a primeras horas de la mañana. Estos no son menores escogidos al azar, indican, sino que cada uno va con su expediente y se comprueban uno a uno en la frontera.

"La Convención de los Derechos del Niño establece como la medida de retorno de reagrupación familiar debe ser el primer camino a emprender". Además, ha confirmado su seguridad: "Sus derechos quedarán garantizados en su entorno social, cultural, familiar y sin ser menores vulnerables. Las garantías las recibimos con Ceuta, organizaciones competentes y autoridades de Marruecos competentes en protección de la infancia", ha aclarado en una entrevista este lunes en la 'Cadena Ser'.

Ha negado igualmente que sea una expulsión: "No es una expulsión. Es un retorno asistido de los menores conforme a un marco normativo. No es el Ministerio del Interior, es el conjunto de organizaciones las que colaboran para proceder a la repatriación o retorno asistido. Es Ceuta la que se encarga de la tutela y la que pide la aplicación de un marco normativo, del 2007, para el retorno asistido y concertado con las autoridades siempre que no se trate de menores vulnerables. Requiere cautela y transparencia".

Por otro lado, también ha asegurado que no se les ha obligado a los marroquíes. "Los menores querían volver a su país. Se garantiza el interés superior del menor, que garantice su integridad moral en las términos más importantes, y no desarraigarse de su entorno cuando es factible y cuando adolecen de arraigo en España. Todos entraron en mayo. No tienen ningún tipo de arraigo en España", explica.

La Fiscalía ha pedido más información a Interior, pero Marlaska insiste en que "todos hemos estado informados del desarrollo porque nos corresponde garantizar la seguridad del menor. La Fiscalía, dentro de las instituciones y para hacer una evaluación correcta, es adecuado ir determinando todos los casos para ver si se han materializado. No hay que entrar en ninguna cuestión, solo nos mueve el interés superior del menor".

Además, dice el ministro que las competencias son de Ceuta. "Los retornados serán los que determinen las autoridades competentes del menor, no el Ministerio de Interior. Ellas determinan quiénes son los que deben ser retornados", asegura, y sobre posibles salidas de los centros: "No ha habido ningún elemento distorsionante o si ha habido alguna salida no consentida, no es mayor que la que se hubiera producido anteriormente. No ha habido variación".