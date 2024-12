Un intento de modernización, recuerdo por la DANA y exigencias para evitar la crispación: así despiden el año los presidentes regionales

Los mensajes institucionales para cerrar este 2024 también llegan por parte de los distintos presidentes autonómicos en cuyos discursos se ha repetido el recuerdo por los afectados por la DANA que arrasó Valencia y otros puntos del sureste peninsular. Además, hay algunos como el dirigente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page que han pedido, como también lo hizo el rey Felipe VI en su discurso de Navidad, abandonar la crispación que el socialista considera "delirante".

Una petición que se repite en uno de los discursos de fin de año más esperados. Se trata del realizado por el president de la Generalitat Valencia, Carlos Mazón, quien ha estado -y sigue estándolo- muy cuestionado por su mala gestión ante el catastrófico tempora que asoló parte de su región. Ahora, pide unidad y lealtad a la oposición.

Eligiendo escrupulosamente el escenario, cada presidente se presenta ante su comunidad con un mensaje habitual que han tratado de modernizar, a pesar de que algunos como el lehendakari Imanol Pradales ha admitido que no sería posible ser mucho más original. Si bien lo han intentado siguiendo, además, la estela del monarca la pasada Nochebuena. Ellos también han pedido menos enfrentamiento político.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, pide un año "alejado de la polarización tóxica", mientras que su homólogo en Castilla-La Mancha exige "abandonar, realmente, esta crispación delirante". Pero, Page va un paso más allá y saca a relucir temas que con el aniversario de la muerte de Franco este 2025 ya los vemos asomar: "Desde luego, no creo que lo podamos celebrar si se utiliza la Transición como un arma arrojadiza".

En cambio como arma arrojadiza sí que ha utilizado la financiación, asegurando que "los que quieren privilegios, sean personas o sean territorios, en realidad lo que quieren es acabar con la unidad", aunque no ha sido el único. "Frente a los que alientan privilegios, defenderemos los princios de libertad e igualdad", ha asegurado el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Recuerdo a las víctimas de la DANA

En todos los discursos el mensaje más repetido ha sido el recuerdo a los afectados por la DANA. Entre ello, el castellano leonés que asegura haber sentido "como propio el dolor de las miles de personas afectadas", pero también el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda quien ha calificado "obligado recordar a las personas que sufrieron la catástrofe de Valencia".

Precisamente, el más esperado ha sido el del president del Govern valenciano quien a pesar de todas las críticas y las protestas que exigen su dimisión no hace autocrítica, pero sí pide a la oposición unidad y lealtad. Además, no duda en "apelar a la buena política donde no cabe apropiarse de un dolor que es de todos".