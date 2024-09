El Partido Popular reclamó este viernes al Gobierno que retire al embajador de España en Venezuela, Ramón Santos, al tiempo que el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lamentó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no defienda la democracia" al haber "desoído" el mandato del Congreso de los Diputados para reconocer a Edmundo González como presidente electo y ganador de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

Los populares lanzaron esta ofensiva contra el Ejecutivo después de que Venezuela llamara a consultas a su embajador en España. Esta decisión del régimen de Nicolás Maduro está motivada en unas declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien censuró la "persecución" y la "limitación de derechos fundamentales" que sufren los opositores venezolanos.

"Por primera vez alguien del Gobierno de Pedro Sánchez ha dicho la verdad", saludó el vicesecretario de Institucional y responsable de Exteriores del PP, Esteban González Pons, desde Atenas, ciudad a la que viajó con Feijóo para reunirse con el primer ministro heleno, Kyriakos Mitsotakis. "Ha tenido que ser Margarita Robles porque Pedro Sánchez no sabe, no quiere o no es libre. Venezuela es una dictadura, lo ha dicho Margarita Robles y es la pura verdad", añadió.

En este sentido, Pons acusó al Gobierno de Sánchez de estar "poniendo paños calientes a los criminales" y le recriminó que no haya retirado a su embajador como sí hizo con Argentina por los ataques personales de su presidente, Javier Milei, a Sánchez y su familia. "Parece mentira que este Gobierno retirase el embajador de Argentina, que puede no gustarle el presidente a Sánchez pero que es una democracia y, sin embargo, lo mantenga en Venezuela que, aunque Sánchez no lo vea, es una dictadura. Creo que ha llegado la hora de normalizar las relaciones con Argentina y con Israel, que son democracias, y poner al régimen venezolano donde se merece", añadió.