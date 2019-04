Indignación de la oposición ante la amenaza del Gobierno de llevar al Constitucional la revocación de la LOMCE

La oposición critica la falta de diálogo del Gobierno en el debate educativo: "Lo que pasó ayer es un hecho extraordinariamente grave. Acabamos de comenzar la legislatura nacional y el Gobierno del PP ya está amenazando con acudir al Constitucional porque nosotros en el Congreso hagamos nuestro trabajo"ha asegurado Errejón.

El Gobierno amenazó con recurrir al Tribunal Constitucional la paralización de la LOMCE: "La LOMCE no se va a paralizar" ha dicho el ministro Méndez de Vigo. Si la mesa del Congreso no rectifica la proposición de ley que toda la oposición aprobó el martes en el congreso.

El PSOE aprovechó la ocasión para sacar pecho pero con la negativa del Gobierno desde Podemos dicen que el papel de los socialistas ha quedado en evidencia: "En el caso de la LOMCE que era un clamor y que hemos visto que se supone que formaba parte de su pacto con Ciudadanos pues resulta que el señor Mariano Rajoy va a hacer lo que le dé la gana" ha dicho Iglesias.

Desde el PSOE reivindican su papel de oposición y recuerdan al PP que no está en condiciones de exigir: "Quien ha iniciado la reversión de la LOMCE ha sido el PSOE. El señor Rajoy creo debe aprender que no puede gobernar como gobernaba cuando tenía mayoría absoluta y si no lo entiende a las buenas lo entenderá a las malas" ha dicho Ximo Puig.

Mientras los populares piden a PSOE y Ciudadanos que dejen las trincheras políticas: "No quiero una legislatura de trinchera política, no quiero una legislatura de confrontación, lo que queremos en el PP es una legislatura que mire en favor de España" ha asegurado Andrea Levy.

Pero Albert Rivera, avisa: "Si el Gobierno quiere tenernos al lado para tirar a delante los presupuestos tendrá que paralizar de una vez por todas los recortes sanitarios, educativos o la ley de dependencia". Con recortes, no habrá presupuestos, ni pacto educativo.