"Si a mi un juez me llama no tendré ninguna dificultad para atender a sus preguntas y si no me parece bien el contenido y alcance del interrogatorio, tengo mecanismos legales para decirlo". Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que si a él le llama un juez, él sí respondería a sus preguntas. No como Sánchez, se entiende.

Y, sin embargo, no siempre que le ha llamado un juez ha acudido. Hace menos de dos años, una jueza de Salamanca citó a Feijóo como demandado para que explicara por qué el PP no había ha convocado un congreso provincial. Y Feijóo simplemente no fue. No se presentó. Esto es lo que le dijo la jueza al enviado de Feijóo: "La persona que estaba citada, era el señor Feijóo, que hubiera venido y me hubiera dicho: no sé absolutamente nada, no puedo informarle de nada, no puedo ayudarle en nada. Era él el que estaba citado, no estaba citado el señor que está ahora enfrente de mí".