El PSOE se ha desmarcado de Unidas Podemos a la hora de presentar la reforma de la ley del 'solo sí es sí', algo que abre un panorama de incógnitas para los socialistas. ¿Qué partidos van a apoyar esta reforma eliminando a la formación morada de la ecuación?

De partida, el PSOE ha descartado negociar con el PP, ya que "no quieren la ley", en palabras de Patxi López. "No es que no quieran corregir los efectos de la ley, no quieren la ley, como no han querido ninguna", ha afeado.

Desde el PP, mantienen su oferta para reformar la ley, aunque no entienden la postura de los socialistas, como ha reconocido Borja Sémper: "¿En qué pozo de sectarismo está la política española?". Eso sí, avanza que, si "corrige las terribles consecuencias", contarán con su apoyo.

A la espera de que el PP se defina, queda abierto el plazo de enmiendas en el que el PSOE buscará apoyos en los demás partidos. Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, ha avanzado que, "si se precisa más" esta ley manteniendo el consentimiento, su grupo votará a favor.

ERC, por su parte, ve complicado respaldar la reforma de los socialista, ya que no comparten "el enfoque" dado por los socialistas, en palabras de la portavoz Marta Vilalta.