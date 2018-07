Iñaki Urdangarin, en su interrogatorio sobre el caso Nóos: "Nunca he sido un comisionista de nada"

El fiscal ha empezado su interrogatorio a Iñaki Urdangarin más preocupado por limpiar el nombre de la infanta Cristina, que por acusarle a él: "Hablan ustedes aquí de cómo pagar menos a Hacienda en el año 2007". Y a la llamada de atención de la presidenta de la sala Horrach ha reivindicado su papel.



En su declaración Iñaki Urdargarin se ha mostrado como desconocedor del entramado de empresas del instituto: "No sé cuántas empresas, muchísimas supongo". "Yo me dedicaba a lo que me dedicaba y tenía asesores luego me he dado cuenta de estos empleados, no sabía que estaban con nosotros".



Ese asesor era Miguel Tejeiro, el mismo al que responsabilizó Torres. Urdangarin ha admitido que el secretario de las infantas supervisaba su actividad: "Para revisar y supervisar le mando una copia a Carlos García Revenga para que este informado". Él, dice, que no sabe nada de facturas: "La facturación no es un tema que esté llevando yo".

Además, Urdangarin ha querido dejar claro que el objetivo era "generar un beneficio que tiene que ser reinvertido al objeto social de la asociación" y está convencido de que "lo que se generaba se reinvertía en los proyectos que estaban en marcha a través de las personas que trabajaban en los distintos proyectos". Asegura que "nunca he sido comisionista de nada".