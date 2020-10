"La situación es muy preocupante. Es una realidad que estamos en una segunda ola y la epidemia en muchas partes de nuestro país está descontrolada". Es la advertencia que ha lanzado el ministro de Sanidad sobre la situación epidemiológica, instando a tomar medidas más contundentes para frenar la expansión del coronavirus.

Y es que, a pesar de que muchas comunidades autónomas ya han aplicado restricciones, la incidencia de casos por 100.000 habitantes continúa disparándose. De hecho, la media española ya se sitúa muy por encima del objetivo que se marcó el Gobierno para mantener la nueva normalidad. Por ello, Salvador Illa recuerda que "es importante que las medidas sean efectivas y estén bien implementadas".

En declaraciones a 'Onda Cero' ha querido trasladar un "mensaje de que hay que estar en alerta" porque "estamos a las puertas de un periodo complicado" y vienen "semanas muy duras" con la llegada del frío. "Estamos a las puertas del invierno, se hacen más actividades en el interior y hay más virus respiratorios", ha añadido durante su entrevista.

Illa insta a tomar "medidas más restrictivas" si la incidencia no disminuye

Asimismo, ha recordado que a pesar de que estén disponibles las vacunas en unos meses, el proceso llevará un tiempo hasta que "se inmunice un colectivo importante de la población", algo que "no pasará en noviembre o diciembre". "Creo que podemos tener la vacuna antes de cinco meses, pero necesitamos tiempo para administrarla", ha indicado.

Por el momento, ha dicho, que el Gobierno ha firmado tres contratos para recibir distintas vacunas, aunque deja claro que no se suministrará "ninguna que no pase controles de eficacia". "No sabemos con certeza la fecha para poder suministrarlas", aunque a finales de 2020 "podríamos tener alguna vacuna disponible".

¿Habrá toque de queda en España?

La restricción de movilidad nocturna es una de las posibilidades que Madrid ha puesto sobre la mesa para evitar las reuniones en domicilios, las fiestas y los botellones, sobre todo entre los jóvenes, que están representando un gran porcentaje de los contagios. De hecho, el 28% de ellos se están dando en personas de entre 15 y 29 años.

Al respecto, Salvador Illa ha recordado que es "una medida que ya se está aplicando en otros países de la Unión Europea" y ya se "planteó en alguna interterritorial". Por el momento, es una restricción que no descartan y se abordará esta tarde en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud junto a todas las comunidades autónomas.

Preguntado por si habrá respuesta del ministerio, el titular de Sanidad ha dicho que "es partidario de escuchar" a las autonomías, ver su posición y llevar a cabo una coordinación. "No quiero anticipar nada, ya veremos los planteamientos".

Lo que sí ha dejado claro es que, por el momento, no prorrogará el estado de alarma. "El confinamiento perimetral de Madrid fue una medida extrema con una incidencia de 700 casos por 100.000 habitantes. Hay otras medidas que está estudiando el Gobierno regional y hay municipios que ya han resuelto los tres parámetros", ha sentenciado.