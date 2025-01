Illa pide que la financiación autonómica se adapte a las singularidades de Cataluña y defiende que "no supone ningún privilegio"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, defiende que el sistema de financiación autonómica impulsado por el Gobierno debe atender las singularidades de Cataluña. El dirigente del Ejecutivo catalán hace suya de esta manera la exigencia de Esquerra Republicana, aunque sostiene que esto no implica ningún privilegio sobre otras comunidades autónomas.

"Nadie está en contra de que hagamos un nuevo sistema de financiación. Hay una propuesta que hemos puesto encima de la mesa que atiende a las singularidades que tiene Cataluña, que no busca ningún privilegio. Reiteraré mis compromisos con ERC para esta reforma", ha asegurado Illa en una entrevista en 'El País'.

El presidente catalán ha recalcado esa idea de no pretender obtener ningún privilegio en comparación con otros territorios y ha criticado a la derecha por utilizar este debate para "hacer ruido": "A algunos les interesa no abordar el fondo del asunto, no abordar la raíz del problema, sino hacer ruido, ruido y más ruido. A ellos les dejo todo el campo del ruido. Yo voy a estar a lo que intento estar, que es solucionar problemas".

De igual modo, ha animado a los gobiernos autonómicos que no compartan este modelo a presentar su propuesta de financiación para discutirla en la ronda de encuentros que llevará a cabo en las próximas semanas y que comenzará el último fin de semana de enero en Canarias, donde se reunirá con el presidente Fernando Clavijo.

Exige que ERC "asuma su responsabilidad"

Illa también ha abordado la cuestión de los presupuestos de la Generalitat, cuya aprobación ha quedado en el aire después de que Esquerra Republicana no confirmase su apoyo. "Cataluña no se va a detener. Es nuestra responsabilidad y nosotros somos un gobierno responsable, que cada cual asuma su responsabilidad", ha dicho aludiendo al partido liderado por Oriol Junqueras.

Montero recalca que "no habrá privilegios"

Este sábado, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que el Ejecutivo "no va a permitir que ninguna comunidad autónoma tenga más privilegios que otras" y defendió la "igualdad entre territorios". Sin embargo, sostuvo que esto no es incompatible con el nuevo sistema de financiación singular acordado con la Generalitat.