María Jesús Montero anuncia su candidatura a liderar el PSOE de Andalucía: "Es el momento político más especial de mi vida"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado oficialmente su candidatura a liderar el PSOE de Andalucía.

"He decidido dar el paso adelante para ser la próxima candidata a la presidencia de Andalucía", ha anunciado Montero, quien ha reconocido que este es "el momento político más especial de mi vida".

Montero había evitado pronunciarse sobre las primarias socialistas, dejando que el protagonismo lo tuviera el actual líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, quien anunció este martes que renunciaba a la reelección como secretario general para apoyar "una elección ganadora". "Doy el paso a apoyar a otro liderazgo que renueve este proyecto", dijo el actual secretario general del PSOE-A.

En su discurso, Montero ha agradecido a Juan Espadas su trabajo y ha insistido en que "la política es una carrera de relevo". Así, la socialista ha hecho hincapié en que "estamos decididos a ganar las próximas elecciones autonómicas porque las vamos a ganar".

"Me duele Andalucía porque veo Andalucía y sé que lo que necesita esta tierra es un partido socialista fuerte, unido, que se lo crea, con ambición, con proyectos", ha asegurado la ministra. "Me duele Andalucía y la situación en la que el PP ha convertido Andalucía", ha añadido.

"Me duele Andalucía porque hay jóvenes que no pueden estudiar porque no hay plazas en Formación Profesional ni educación pública, y no pueden pagarse una educación privada. Nuestro objetivo es llegar a la meta y cambiar lo que no funciona", ha insistido".

El movimiento con el que la vicepresidenta aspirará a destronar a Juanma Moreno para que el PSOE recupere la Junta de Andalucía cuenta con el apoyo de la dirección federal del Partido Socialista. Sin embargo, este movimiento no implica que Montero abandone el Gobierno. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que Montero "además de ser una enorme política tiene una inmensa capacidad de trabajo".