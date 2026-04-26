Illa da luz verde a su "reforma más ambiciosa" para agilizar las listas de espera de la dependencia en Cataluña

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ofrece un discurso durante la clausura de la IV Jornada de Trabajo lejos del Palau de la Generalitat.

Los detalles Esta iniciativa, llamada "Pla Cura", arranca con un presupuesto inicial de 25 millones para este 2026 y permitirá agilizar los expedientes de las 18.200 personas que el Govern calcula que esperan el reconocimiento del grado III, el máximo establecido.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado el "Pla Cura", un plan de choque para reducir las listas de espera de la dependencia en Cataluña, que afecta a unas 128.000 personas. Con un presupuesto inicial de 25 millones de euros, el plan busca agilizar el reconocimiento del grado III de dependencia mediante un proceso semiautomático y simplificado. La iniciativa incluye la contratación de 200 nuevos profesionales y el uso de tecnología avanzada, como la herramienta vSocial. Sin embargo, la líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha criticado el plan, calificándolo de "operación de propaganda" y cuestionando la gestión del Govern.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este domingo un plan de choque para reducir las listas de espera de la dependencia en Cataluña, en las que hay unas 128.000 personas. Esta sería la reforma más ambiciosa para agilizar las listas de espera de la dependencia, el Plan Cura. Lo ha dicho en una declaración institucional desde Món Sant Benet, en Sant Fruitós del Bages (Barcelona), donde este fin de semana el Govern ha celebrado unas jornadas de trabajo centradas en el impulso de los servicios públicos.

Esta iniciativa, llamada "Pla Cura", arranca con un presupuesto inicial de 25 millones para este 2026 y permitirá agilizar los expedientes de las 18.200 personas que el Govern calcula que esperan el reconocimiento del grado III, el máximo establecido. A estas personas se les reconocerá el grado de dependencia "de forma semiautomática" a partir de junio, con una llamada y según la información que ya figura en sus informes clínicos.

El ejecutivo catalán prevé aprobar el próximo martes un decreto ley de medidas urgentes que abrirá esta "vía rápida" para desbloquear "el tapón" de la dependencia y, al mismo tiempo, asentar las bases del nuevo modelo con 18 medidas concretas. Según Illa, se trata de uno de los proyectos "más importantes" que ha puesto en marcha el Govern y supondrá la "transformación más ambiciosa" del sistema de atención a la dependencia 20 años después de la ley que lo creó.

La inversión inicial de 25 millones se destinará a contratar a 200 nuevos profesionales y aumentar en 25.000 las solicitudes de ayuda a tramitar, mientras se desplegará una nueva herramienta tecnológica, vSocial, dotada de una nueva IA. El presidente de la Generalitat ha reivindicado que esta reforma sitúa la atención a la dependencia al mismo "nivel" que los otros tres pilares del estado del bienestar (la sanidad, la educación y las pensiones).

El "Pla Cura" se basa en la simplificación de trámites y la mejora de los recursos humanos y tecnológicos implicados en el proceso, del diagnóstico a la valoración del grado de dependencia y la aprobación del PIA (Plan Individual de Atención), según han informado fuentes de los Departamentos de Salud y Derechos Sociales e Inclusión.

En estos momentos, la espera media entre la solicitud de la ayuda y la resolución del PIA es de 397 días, un tiempo que podría caer de manera drástica a juzgar por el plan piloto que la Generalitat puso en marcha en Vic (Barcelona), donde se situó en 60 días.

Con los 200 nuevos profesionales y la ampliación de los contratos con las entidades colaboradoras, el Govern espera acelerar el número de valoraciones. Además, éstas podrán hacerse de manera mucho más rápida: con una sola videollamada. Hecha la valoración del grado, se elaborará un PIA exprés y se activará el pago en unas dos semanas para las personas que opten por recibir una prestación económica o por el cuidador familiar.

A los que soliciten un servicio asistencial (residencia o centro de día), la Generalitat les dará una ayuda puente de 200 euros al mes hasta que consigan el recurso definitivo. Tras el plan piloto de Vic, el Govern prevé extender la experiencia a un área en la que habitan un millón de personas entre septiembre de 2026 y marzo de 2027.

La generalización en todas las áreas sanitarias será progresiva y se hará hasta diciembre de 2027. El ciudadano podrá empezar el proceso de reconocimiento en su centro de atención primaria o con el trabajador social de referencia, y la valoración del grado y el PIA se podrán hacer en una visita domiciliaria única. Se activará un circuito rápido para las situaciones más complejas y los menores de seis años.

Con el plan de choque y la reforma del modelo de atención, el Govern pretende hacer frente a un sistema de dependencia que se ha revelado "frágil", "muy complejo" y "poco pensado para las necesidades de la ciudadanía", precisamente en un momento de pico de la demanda, según fuentes de los departamentos implicados.

Según los últimos datos del Observatorio Estatal de Dependencia, un total de 2.886 personas murieron en Cataluña esperando una resolución del sistema de la dependencia en el primer trimestre de 2026, una cifra que se eleva a casi 9.000 en toda España.

Junts ve una "operación de propaganda"

La líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha tachado este domingo de "operación de propaganda" el nuevo plan de choque del Govern. "La operación de propaganda continúa para hacer ver que el gobierno 'de todos' funciona, para tapar la falta de liderazgo", ha escrito en un mensaje en la red social X.

Para Sales, en los últimos dos años se ha visto que "quien decía que garantizaría buena gestión ha fracasado", como cree que ponen de manifiesto las "quejas" de los docentes, los médicos, los agricultores, los pescadores, los autónomos y los jóvenes.

Todo ello, ha continuado la dirigente de Junts, con unos "presupuestos retirados y una desnacionalización sin precedentes, con la lengua como principal afectada". "Aquí, el único 'tapón que se tiene que desbloquear' es el que hacen ellos. Cataluña no va bien, ¡y lo saben!", ha concluido.

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