El ministro de Sanidad defiende este jueves en el Congreso la aplicación del estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Salvador Illa intervendrá sin límite de tiempo a partir de las 9:00 horas. Tras él tomarán la palabra el resto de grupos parlamentarios durante 15 minutos, cerrando los turnos de intervención el grupo socialista. Visto lo ocurrido este miércoles en el hemiciclo, se espera un debate tenso y lleno de reproches por parte de la oposición.

El pasado lunes, en rueda de prensa, Díaz Ayuso y Martínez-Almeida ya acusaban al Gobierno central de "tomar a los madrileños como rehenes" y exigían el fin del estado de alarma en la región. Acusaban al Ejecutivo de "incrementar las exigencias sin criterio" y "dinamitar el Estado de Derecho". "Tenemos la duda de si el Gobierno central quiere lo mejor para Madrid", añadía el alcalde de Madrid. Este miércoles, en el Congreso, era el diputado del PP José Ignacio Echániz el que acusaba a Illa y al Gobierno de "odiar Madrid y odiar a España".

Por su parte, el titular de Sanidad, en una comparecencia pública también el pasado lunes, afirmaba estar "preocupado" por los datos de Madrid y negaba un cambio de reglas para no levantar el estado de alarma en la región madrileña. "Hay que bajar la incidencia muy por debajo de los 250 casos como están haciendo todas las CCAA. El objetivo no es bajar de 500, es bajar la incidencia acumulada a ratios de en torno a 100 casos por 100.000 habitantes. Se trata de una cifra que nos permita un margen de actuación", explicó Illa en respuesta a Díaz Ayuso.

El debate de este jueves no contará con una votación posterior, al ser sólo la comunicación al Congreso de la medida. El estado de alarma está en vigor desde el pasado viernes e inicialmente su duración será de 15 días, tal y como avanzó el propio Illa. "Hay que dar tiempo para que las medidas tengan efecto", explicó el ministro. Eso sí, las prórrogas que puedan darse, sean de la duración que sean, sí deberán contar con el visto bueno de la mayoría simple del Congreso.

No obstante, y con respecto a la prórroga, Ignacio Aguado apunta que, en la reunión del Grupo COVID-9, Illa se comprometió con la Comunidad de Madrid a no solicitar al Congreso una prórroga. "Ayer en la mesa de reuniones el ministro se comprometió a no proponer la convalidación del estado de alarma dentro de 10 días", ha señalado en Aguado en Onda Cero. Por su parte, fuentes de Moncloa apuntan a laSexta que Illa lo que trasladó en esa reunión es que el planteamiento del Gobierno es no prorrogar ese estado de alarma y que Cs abogó por modificar la orden que tumbó el TSJM para que siga habiendo medidas restrictivas después.