La sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados se ha saldado con un duro rifirrafe entre el portavoz adjunto del PP, José Ignacio Echániz y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a cuenta de la pandemia y la situación de la Comunidad de Madrid.

El popular ha exigido la "dimisión inmediata" del titular de Sanidad, al que ha acusado de "odiar Madrid y odiar España": "Los responsables de la peor gestión de la pandemia del mundo han intervenido Madrid y le han aplicado un 155 sanitario. Usted quiere volver a Cataluña como el ariete de la ‘madrileñofobia’ destruyendo el motor económico de nuestro país".

Echániz también ha acusado al ministro de ser "un activista y marioneta del presidente del Gobierno en Cataluña" y ha acusado a Sánchez de vender "unidad" en la sede del Gobierno madrileño escondiendo un "plan para intervenir Madrid", una región que, según sus palabras, "lleva más de tres semanas dando unas cifras excelentes en términos de contagios y que ha hecho su trabajo".

"La paciencia tiene un límite"

"La Soberbia de este Gobierno y su ego herido hizo que impusieran el estado de alarma a traición. ¿Les importaban los madrileños cuando ocultaban las cifras reales de fallecidos y contagiados?", ha lanzado el portavoz popular, que ha insinuado que Illa "está prevaricando": "La paciencia tiene un límite".

"No tengo un pulso con Madrid, tengo un pulso con el virus"

Salvador Illa, visiblemente enfadado, ha respondido tajante sobre sus propósitos: "Yo no tengo un pulso con Madrid, tengo un pulso con el virus". Además, ha sugerido al popular "un poquito más de humildad".

"Mire los datos. El problema de la Comunidad de Madrid no es el instrumento legal, son los datos, la situación epidemiológica. Mire Europa, mire la segunda ola", le ha reclamado.

Además, le ha hecho una petición por sus palabras sobre Cataluña: "Si usted siente estima por España, no provoque divisiones entre los españoles que somos catalanes. No azuce fantasmas. Combata el virus y no siembre cizaña".

Antes, el líder del PP, Pablo Casado, le ha reprochado a Sánchez que no sea él, el presidente, el que este jueves acuda al Pleno del Congreso a explicar el estado de alarma en Madrid. En su lugar, será Illa.

Casado le ha dicho que "no va a tener coraje de venir aquí a defender el estado de alarma". Le ha reprochado que en otras comunidades donde gobierna el PSOE "no hace nada" y que a Madrid "le cambia los requisitos".

"Miente en todo. En Europa ven a este país como un estado fallido, pero se esquivocan, el único fallido es usted como presidente del Gobierno", ha añadido.

Ayuso acusa a Moncloa de intervenir Madrid "por la parte de atrás"

La presidenta de la Comunidad, Díaz Ayuso, en una entrevista esta mañana en Telecinco, ha insistido en esa misma idea. Ha apuntado que "hay una doble vara de medir y una intencionalidad política directa contra Madrid, contra los intereses de Madrid porque somos una comunidad molesta para los objetivos políticos de la Moncloa ahora mismo".

A su juicio, esto no es un enfrentamiento entre ella e Illa, "como se está diciendo", es una enfrentamiento, ha dicho, de Pedro Sánchez contra la Comunidad "utilizando la salud como excusa, como pretexto": "Intentar intervenir la Comunidad de Madrid por la puerta de atrás bajo el pretexto de la salud pública cuando no les ha importado nunca".

"Ahora no sabemos cuando arbitrariamente el Gobierno dejará de asfixiarnos políticamente porque lo único que quiere es intervenir Madrid descaradamente. Cuando así sea le trasladaré políticas moderadas. Seguiremos defendiendo la autonomía de Madrid y pedir ese diálogo para que se pongan en marcha las medidas de Madrid que se estaba demostrando que están funcionando", ha añadido.

Illa se compromete a no prorrogar el estado de alarma

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha revelado que el ministro de Sanidad se comprometió este martes a no prorrogar el estado de alarma en la región por la crisis del coronavirus.

"Ayer en la mesa de reuniones el ministro se comprometió a no proponer la convalidación del estado de alarma dentro de 10 días", ha señalado en declaraciones a Onda Cero. "Ése fue el compromiso que le arrancamos al ministro, lo cual creo que es una buena noticia", ha añadido.

Según apuntan fuentes de Moncloa a laSexta, la reunión del Grupo COVID-19 entre Madrid y Sanidad celebrada este martes fue "bien" a pesar del ruido y que Illa trasladó su intención de no prorrogar el estado de alarma. Por su parte, Ciudadanos abogó por modificar la orden que tumbó el TSJM para que haya activas medidas restrictivas cuando se levante el estado de alarma.

A pesar de que la incidencia acumulada en la Comunidad de Madrid ha caído por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, el Gobierno insistió en que "como mínimo" hay que bajar la incidencia por debajo de los 200 casos.