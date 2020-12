El director general de la Policía con el PP, Ignacio Cosidó, también sabría de la operación de espionaje al extesorero del PP, según los ex comisarios Eugenio Pino y Enrique García Castaño, que hoy han declarado ante el juez de la Audiencia Nacional, que también ha citado a los notarios a los que Francisco Martínez entregó los mensajes que, según él, demostrarían que el exministro Jorge Fernández sabía de la operación 'Kitchen'.

Para el juez Manuel García-Castellón, "parece razonable inferir que ese mensaje pudiera haber sido enviado en origen por alguno de aquellos miembros de la cúpula policial", con los que, además, el exministro admitió haber tenido "frecuentes contactos". De ahí el motivo de la citación.

Tanto Pino como García Castaño han señalado que Ignacio Cosidó, entonces director general de la Policía, estaba al corriente de la operación 'Kitchen'. El nombre de Cosidó ya salía en una conversación de entre Martínez y Pino, en noviembre 2018, según el informe policial que recoge el volcado del teléfono de Francisco Martínez y al que ha tenido acceso en exclusiva laSexta.

En un mensaje Eugenio Pino niega que puenteara al director general de la policía, Ignacio Cosidó, y despachara directamente con el ministro: "Siempre le informé de todo (A Cosidó)".

El excomisario Enrique García Castaño también ha declarado que él no es el autor de esos mensajes, en los que se hacía referencia al chófer de Bárcenas y los contactos 'cecilios', que el ministro después supuestamente habría reenviado a Martínez. Fuentes jurídicas a laSexta aseguran que está reiterando que nunca ha tenido el teléfono de Jorge Fernández Díaz.

La teoría del excomisario es que esos mensajes son 'de arriba a abajo'. Defiende que esos mensajes no son de profesionales, que los operativos policiales no hablan así, y que no tiene sentido que hiciera referencia al Consejo de Ministros. Es decir, que no fueron enviados por ningún operativo policial y que se enmarcan dentro del ámbito político.

Además, según estas fuentes, informa Adriana Cabezas, García Castaño ha asegurado que con Martínez se reunió y habló muchas veces. En cambio niega haberlo hecho con el ministro.