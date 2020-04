La sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados ha dejado este miércoles duros rifirrafes entre la oposición y los miembros del Ejecutivo, que defendían el plan de desescalada presentado el martes por Pedro Sánchez y la gestión realizada hasta ahora de la crisis del coronavirus.

El vicepresidente segundo del Gobierno ha protagonizado uno de esos encontronazos con la diputada de Vox María Ruiz, quien había acusado al Ejecutivo de dar una orden verbal a las residencias para que no se trasladara a los hospitales a las personas mayores de 80 años.

Aunque en su primera réplica Iglesias fue cordial e incluso agradeció a Ruiz el tono empleado "alejado del habitual" por parte de la formación de Abascal, la contestación de Ruiz en la que le ha responsabilizado de la muerte de los mayores en estos centros ha sido tachada de miserable por parte del vicepresidente.

"España y nuestra sociedad se quitará de encima la inmundicia que ustedes representan"

"Es miserable utilizar la muerte para hacer política. Es miserable cuando no han apoyado las medidas sociales para ayudar a las familias. Es miserable criticar la eutanasia en el contexto en el que estamos" ha incidido Iglesias, que ha reprochado a los de Abascal que "tienen muy pocos escrúpulos y tratan de disfrazar su discurso de valores religiosos".

En esta línea, Iglesias ha acusado a Vox de ser un partido "antiespañol" y "antipatriota": "Este Gobierno ha protegido a los trabajadores y ustedes se han opuesto a estas medidas porque ustedes están en contra de los trabajadores españoles, lo que es estar en contra de España".

Rifirrafe entre Olona e Illa

"Representan en odio, la hipocresía y la miseria moral", ha afirmado Iglesias antes de finalizar asegurando que España y nuestra sociedad, como ya hiciera en el siglo XX,"se quitará de encima la inmundicia que ustedes representan".

Momentos antes ha sido la también diputada de Vox Macarena Olona quien se ha dirigido con un tono muy duro al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que por su parte ha dejado claro que no iba a caer en sus provocaciones.

Olona se ha interesado por los criterios que se están siguiendo para seleccionar a las empresas a quienes encargan la compra o la fabricación de material sanitario yque, ha indicado, se han adjudicado "a dedo", y le ha dicho que "los corruptos como las ratas lo que buscan es la oscuridad".

La diputada de Vox ha asegurado que se ha firmado un contrato de 263 millones de euros a una empresa con sede en Cataluña "que usted conoce muy bien" y otros a proveedores "que carecen de experiencia en el ámbito sanitario", así como el encargo de 60 millones de mascarillas a la Corporación Mondragón, "sin ninguna experiencia".

Ante estas acusaciones, Illa ha contestado que Olona es libre "de escoger el lenguaje que quiera" y él de escoger el suyo y ha asegurado que si en el futuro volviera a preguntarle no caerá "en sus provocaciones ni me dejaré arrastrar por su lenguaje, fácil de mejorar, me parece".