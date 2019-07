Al comenzar su intervención en el debate de investidura en el Congreso de los Diputados, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha querido recordar a las tres mujeres asesinadas en la última semana. "La violencia machista es algo más que una lacra y se puede combatir con políticas públicas correctamente financiadas", ha manifestado Iglesias.

La crítica al discurso de Pedro Sánchez

Tras esta mención, Iglesias ha comenzado a relatar los puntos que le han llamado la atención del discurso de dos horas que ha pronunciado Pedro Sánchez.

En primer lugar ha comentado el hecho de que haya propuesto un pacto de Estado para reformar el artículo 99 de la Constitución Española, "para que una fuerza política con menos del 30% de los votos pueda formar Gobierno sin ponerse de acuerdo con nadie".

"Es legitima", ha manifestado Iglesias, "pero va en contra del espíritu de la Constitución. Para formar Gobierno hay que buscar acuerdo", ha concluido.

Además, ha destacado que esta decisión también va en contra de lo que han votado los españoles: "Si quisieran un Gobierno de partido único le habrían dado la mayoría, pero quieren que nos pongamos de acuerdo".

Por ello, le ha pedido que "disimule un poco", ya que modificar ese artículo "revela que no quiere un acuerdo de Gobierno con nosotros", ha indicado el líder de Podemos.

Iglesias también ha criticado el hecho de que Sánchez pida al Partido Popular y a Ciudadanos la abstención "sin haber negociado con Unidas Podemos un acuerdo de Gobierno".

Así, ha recordado que su formación apoyó al PSOE en la moción de censura a cambio de nada: "Esa experiencia de Gobierno a la portuguesa fracasó porque no pudo sacar adelante los presupuestos generales. Es legítimo que tratemos de construir una mayoría más estable, que dé un Gobierno más estable", ha defendido Iglesias.

Sin embargo, ha arremetido contra el líder socialista: "Lo que usted desea es ser presidente a toda costa y no aplicar un programa de izquierdas, y para ello no le importa de donde vengan las abstenciones". "Una mínima coherencia en los programas y las alianzas es necesaria cuando se va a una investidura", ha concluido.

Las "excusas" del PSOE para no llegar a acuerdos con Unidas Podemos

A continuación, Iglesias ha comenzado a enumerar las "excusas" que según él, el PSOE ha ido poniendo para no formalizar un acuerdo de Gobierno de coalición.

En un primer momento, ha señalado que los socialistas se mostraron favorables a un Gobierno de coalición pero pusieron la excusa de que no alcanzaban la mayoría absoluta: "Nosotros le dijimos que probásemos a presentar el acuerdo y no volvieron a plantear la idea", ha criticado Iglesias.

Después, ha proseguido Iglesias, los socialistas plantearon que "el programa de Unidas Podemos era demasiado radical": "Moderamos nuestro programa y nos centramos en que se garantizasen los derechos sociales", a cambio, dice, "no pedimos nada".

La tercera, Cataluña. "Me ha llamado la atención que hablando tanto de Venezuela y de China no haya hecho ni una mención a Cataluña", ha dicho Iglesias, manifestando que en la cuestión catalana la formación que lidera aseguró que no pondría líneas rojas.

La cuarta excusa, según Iglesias, fue un veto a su propia persona: "Creo que no miento si le digo que nuestra respuesta les sorprendió", haciendo referencia a que Unidas Podemos cedió a las exigencias y aceptó llegar a un acuerdo en el que Iglesias renunció a formar parte del Ejecutivo.

Las razones por las que insiste en un Gobierno de coalición

El líder de Unidas Podemos también ha dedicado parte de su discurso a exponer las razones por las que desde la formación optan por llegar a un acuerdo de Gobierno de coalición y no de otro tipo: "Para que haya justicia fiscal de una vez, para que se limite la precariedad laboral, para que haya un transición ecológica, para que haya garantías de que a los ciudadanos se les va a bajar la factura de la luz, para asegurar que hay un Gobierno dispuesto a dar competencias a los ayuntamientos, para bajar los alquileres, para que haya escuelas infantiles de 0 a 3 años gratuitas, para que haya una ley de eutanasia de una vez y para que haya una ley de igualdad LGTBI".

Para eso, dice, han renunciado a compartir la responsabilidad en los Ministerios de estado, pero insiste en que para llegar a un acuerdo, "sí se necesitan competencias y responsabilidades de Gobierno acordes con el peso electoral" del partido de Iglesias.

Así, Iglesias ha concluido su discurso pidiendo respeto para los votantes de Unidas Podemos: "No nos propongan ser un mero decorado en su Gobierno, porque no lo podremos aceptar".

"Los españoles no entenderían que un exceso de autoconfianza y de arrogancia hiciera perder la oportunidad histórica de que este país tuviera un Gobierno de coalición de izquierdas", ha finalizado el líder de Podemos en tono crítico.