Hoy se celebra el careo entre el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el que fuera su número 2, Francisco Martínez, para contrastar las versiones contradictorias que dieron sobre el dispositivo de espionaje ilegal a Luis Bárcenas. Así lo ordenó el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

Francisco Martínez, en su declaración, aseguró que el ministro estaba al corriente del espionaje a Luis Bárcenas. Sin embargo, Fernández Díaz, que declaró un día después ante el juez, dijo que se enteró por la prensa de la operación Kitchen.

García Castellón también ha llamado a declarar a varios agentes de la Policía Nacional que realizaron seguimientos y al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, al que Martínez atribuyó la autorización de fondos reservados.

En relación con la práctica del careo, el juez recoge en su auto que el ex titular del Interior negó en su declaración judicial la realidad de los mensajes de Whatsapp que el ex secretario de Estado reconoció haber protocolizado y que atribuía a Fernández Díaz. El ex ministro afirmó que esos mensajes ni eran suyos ni sabía de su existencia.

El magistrado pide a Fernández Díaz que manifieste si quiere aportar su teléfono móvil antiguo, al que se refirió en su declaración

Ante esta contradicción en la declaración de los dos investigados, el juez considera oportuno la práctica del careo entre ambos. "Dada cuenta de la importancia de los mismos y la carga incriminatoria que poseen, atendidas las contradicciones entre las manifestaciones del antiguo secretario de Estado y el ex ministro del Interior, este magistrado entiende necesario volver a citar a ambos investigados para que comparezcan conjuntamente, a fin de someterles a la diligencia de careo", señala en su escrito.

Asimismo, el juez requiere a Fernández Díaz que manifieste si, voluntariamente, quiere aportar su teléfono móvil antiguo, al que se refirió en su declaración judicial "con la finalidad de corroborar o descartar el envío de mensajes". Y es que el exdirigente 'popular' entregó ya un terminal, pero se trataba de su teléfono nuevo y no había información relacionada con el caso.

Martínez aseguró que Fernández Díaz estaba al corriente de todo

El ex número 2 de Interior aseguró que el entonces ministro estaba al corriente de todo lo que sucedía en torno a la 'Operación Kitchen'. Según su declaración, Jorge Fernández Díaz le pidió en julio del año 2013 que se informara sobre si era cierto que Sergio Ríos, el chófer de Luis Bárcenas, era un confidente de la Policía.

En este sentido, Martínez indicó que le preguntó al director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y que este se lo confirmó. Cuando le trasladó la información a Fernández Díaz, él le contestó "mantenme informado". Desde entonces, asegura, fue reportándole información al respecto.

Fernández Díaz aseguró que no sabe absolutamente nada de la operación Kitchen ni del espionaje a Luis Bárcenas, que se enteró "por la prensa" y que su antiguo número 2 Francisco Martínez "faltó ayer a la verdad". El exministro dijo textualmente que se enteró de Kitchen "por la prensa" y que considera "una deslealtad" que esa operación se hubiera desarrollado sin su conocimiento.