La Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria ha presentado una denuncia contra el presidente del Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, ante la Consejería de Sanidad por comer y fumar un puro en el interior de un restaurante, y ha pedido su dimisión por incumplir las normas impuestas al sector.

El presidente de la asociación, Ángel Cuevas, ha anunciado la presentación de esta denuncia tras la difusión, este jueves, de un vídeo en las redes sociales en el que dos hombres increpan a Revilla y le recriminan haber comido y fumado dentro de un restaurante de Santander mientras le graban con sus móviles.

Revilla respondió con un vídeo en sus redes sociales del espacio donde tuvo lugar la comida y un mensaje en el que afirmaba que no era un interior, sino un lugar "abierto y ventilado", pero, según Cuevas, ese espacio incumple las normas sanitarias para las terrazas, que tienen que ser lugares no cubiertos y si lo están, deben contar con un máximo de dos paredes.

"El mensaje es claro señor Revilla, váyase a su casa", ha dicho Cuevas, que ha comparecido en rueda de prensa acompañado por toda la junta directiva de la asociación y junto al vicepresidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Emérito Astuy.

El presidente de Cantabria, por su parte, ha afirmado que se está planteando pedir protección tras los episodios de "acoso" que ha sufrido de "un grupo muy bien organizado" que -denuncia- le está haciendo "la vida imposible" e incluso han grabado a su hija tirando la basura mientras la llamaban "cosas impresentables".

"Nunca en mi vida he llevado protección, pero me estoy planteando pedirla porque están coaccionando ya no sólo mi labor de presidente, sino que están llegando a mi círculo familiar", ha asegurado Revilla, a preguntas de los periodistas, tras acudir al acto de conmemoración del Día de Europa.