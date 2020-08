El Hospital 12 de Octubre de Madrid está reprogramando las operaciones que no son urgentes ante el aumento de casos de COVID-19. Así lo han confirmado a laSexta desde el centro hospitalario. Aseguran desde prensa del hospital que están teniendo más ingresos, pero apuntan que la situación no es alarmante.

Una decisión que también se recoge en un documento realizado por Anestesiología, Cuidados Intensivos de Anestesia y Tratamiento del dolor (Separ) al que ha tenido acceso laSexta. "Dado el incremento progresivo de ingresos por neumonía COVID y el hecho de que el índice de ocupación de camas del hospital por pacientes NO COVID es muy elevado, (mucho mayor que otros años en estas fechas, p. ej. en la UCI de politrauma hay récord histórico de ingresos), la dirección del hospital ha decidido suspender la cirugía programada no oncológica con ingreso para la semana que viene", señala el documento recibido por uno de los médicos del hospital.

En ese documento se informa de 42 pacientes COVID-19 positivo ingresados, uno de ellos en la UCI, y apuntan que "no se contempla de momento suspender vacaciones del personal". Eso sí, no se trata de un comunicado oficial del centro, sino de un texto realizado por Separ y que han recibido los médicos del hospital. Además, apuntan que hay habilitado un depósito en el sótano del edificio materno infantil, donde se encuentran respiradores y monitores que se adquirieron o donaron para COVID y no se están utilizando actualmente.

Anestesiología, Cuidados Intensivos de Anestesia y Tratamiento del dolor (Separ) también señalan que "el perfil de paciente ingresado es diferente, más joven y menos grave" e insistenen que "la curva es claramente ascendente, pero nadie puede preveer su comportamiento".