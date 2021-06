El Congreso de los Diputados ha rendido homenaje este domingo a las víctimas del terrorismo en un acto "de reconocimiento a ellas y de reivindicación de su memoria", tal y como ha afirmado Meritxell Batet, al que, sin embargo, no ha acudido por primera vez el Partido Popular. En su lugar, se han concentrado en las inmediaciones de la Cámara Baja junto a la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

El homenaje solemne ha tenido a las asociaciones de víctimas en primer plano. Precisamente, Tomás Caballero, presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, ha defendido que se "rechace cualquier intento de blanqueamiento al terrorismo".

En la bancada han estado presentes miembros del Gobierno y, por primera vez, también lo ha estado la portavoz de Bildu Mertxe Aizpurua, como gesto, ha dicho, de "compromiso y reconocimiento a las víctimas". En un comunicado, EH Bildu ha recordado que se trata del tercer año consecutivo que "la izquierda soberanista vasca participa en dicho acto", aunque se trata del primero al que acude la portavoz del grupo. "Volvemos a reiterar así nuestro firme compromiso a favor de la reparación de todas las víctimas, sin excepciones, ni exclusiones", han señalado desde EH Bildu.

Ausencia de PP y Vox en el Congreso

Además, al homenaje han acudido miembros del la mesa del PP en representación institucional. Sin embargo, a nivel de partido, se han quedado fuera por primera vez, concentrados en las inmediaciones del Congreso junto a la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Tampoco han acudido al acto representantes de Vox.

Al preguntar al PP sobre el acercamiento de presos en tiempos de José María Aznar, Cuca Gamarra, la portavoz del grupo en el Congreso ha eludido la cuestión, aunque ha defendido que "en julio de 1997, ETA secuestró a un concejal y pidió a cambio de su vida el acercamiento de los presos, y el Estado y el Gobierno no se rindió"

"Queremos denunciar que no puede haber equidistancia entre Bildu y las víctimas. No puede haber equidistancia entre aquellos que no rechazan el terrorismo y aquellos que lo han sufrido", ha manifestado la portavoz del PP en el Congreso.

Vox también se ha manifestado junto al PP y las asociaciones que no secundaron el homenaje en el exterior de la Cámara Baja, donde su portavoz del Comité de Acción Política, Jorge Buxadé, ha tildado de "acto de cinismo" el homenaje a las víctimas del terrorismo, ya que, según ha dicho, sirve para "justificar" a "los herederos políticos de ETA".

Además, Buxadé ha dicho que dentro de la Cámara Baja ha estado este domingo la "España política que quiere pactar y que ha pactado con los herederos políticos de ETA", mientras que fuera ha estado la "España real que está en la calle defendiendo la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia para las víctimas".

Ciudadanos sí ha participado en el homenaje

Dentro del hemiciclo sí ha estado Ciudadanos, que ha defendido que está siempre del lado de las víctimas. "Queremos estar en este acto institucional porque es el centro de la soberanía, pero entendemos que las asociaciones de víctimas del terrorismo se sientan humilladas".

Mientras, una vez más, la Asociación de Víctimas del Terrorismo se ha quedado en las inmediaciones del Congreso, donde han criticado la relación del Gobierno con Bildu: "Instamos a la ilegalización de Bildu y Sortu; consideramos que son partidos ilegales y tenemos cientos de indicios para su ilegalización", ha declarado Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas de Terrorismo.

Por su parte, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha puesto en valor la "unidad" contra el terrorismo que, ha recordado, tanto costó conseguir en España, y ha avisado de que ponerla en valor es "más responsable y fructífero que negarla". "Este es un acto que pertenece a las víctimas del terrorismo, libres de participar en él o ausentarse y, desde luego, libres de determinar el mensaje que desean trasladar a las Cámaras y a los ciudadanos y ciudadanas", ha dicho.

Así, este acto que desde hace 11 años rinde homenaje a las víctimas de terrorismo cada 27 de junios, ha contado con división de opiniones entre los que han estado este domingo dentro y fuera del Congreso.