El hijo de Fernando Múgica, asesinado por ETA, solicita su baja en el PSE

Múgica envió al secretario de organización del PSE de Gipuzkoa, Mikel Duran, un correo electrónico en el que señalaba: "a la vista de todos, la secretaria general del PSE cocinó con Otegi la cena de Nochebuena. No en mi nombre. Te ruego tramites mi baja del PSOE".

Según han confirmado fuentes del PSE, esta formación ha iniciado los trámites para dar cumplimiento a la solicitud de José María Múgica.

El pasado 24 de diciembre 'El Diario Vasco' publicó un reportaje ilustrado con una fotografía en portada en la que aparecía Idoia Mendia preparando un menú navideño y brindando en una sociedad gastronómica donostiarra en compañía de Arnaldo Otegi; el presidente del PNV, Andoni Ortuzar; y el secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez.

José María Múgica, que presenció cómo asesinaban a su padre de un disparo cuando paseaban por la calle en 1996, ha señalado que tras la publicación de la foto "no hace falta más para entenderlo" ya que "hay fronteras que no se pueden cruzar. No en mi nombre, es tan sencillo como eso".