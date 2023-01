El dato general del IPC se sitúa en el 5,7%, confirmándose esa tendencia a la baja de los últimos meses. Sin embargo, tanto o más preocupante sigue siendo el precio de los alimentos, que sigue encareciéndose y se encuentra actualmente en un desorbitado 15,7%. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado, en las Jornadas Confederales de UGT, que ese dato es una prueba de lo mucho que están ganando las grandes cadenas.

"Con los datos del IPC, y en algunos sectores, como en la alimentación, está claro que, homologando a un gallego como yo, (el líder del PP) Alberto Núñez Feijóo, hay alguien aquí que se está forrando. No era quien decía Feijóo, pero algo hay que hacer aquí", ha comentado . Para Díaz, el hecho de que el precio de los alimentos se haya disparado casi un 16% hace "imposible" que una familia pueda hacer la cesta de la compra, por lo que ha defendido la necesidad de seguir trabajando desde el Gobierno y "dar un paso más" para ayudar a las familias.

"Con rentas salariales de 1.200 euros no se puede realizar la cesta de la compra de nuestro país. Vamos a ver lo que pasa en enero, pero un IPC de alimentos del 16% es imposible para una familia española. Tenemos que seguir trabajando desde el Gobierno", ha señalado la ministra. Díaz ha insistido en que "allí donde actúa" el Ejecutivo se ha conseguido bajar los precios, como en la energía, a pesar de se decía "que no se podía hacer", al tiempo que ha subrayado que no se puede seguir admitiendo que las empresas "sigan engrosando sus beneficios a costa de los salarios y del esfuerzo de los trabajadores".

"Estamos en una crisis y va de quién aporta, que la crisis no se salde a costa de los que menos tienen, tiene que saldarse por arriba. No se puede admitir, y se está demostrando, que una parte de la inflación subyacente se explica solamente por esto, por los beneficios de la empresas y, como país, no puede seguir pasando", ha remarcado. La ministra de Trabajo y Economía Social ha advertido de que la devaluación de los salarios mientras los beneficios empresariales aumentan es "un error económicamente".

En todo caso, la vicepresidenta segunda ha recalcado que España, con un IPC del 5,7% en diciembre, "tiene la menor inflación de Europa", gracias a "todos los esfuerzos para reducir los grandes problemas" de la economía. El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió dos décimas en diciembre en relación al mes anterior y recortó 1,1 puntos su tasa interanual, hasta el 5,7%, su cifra más baja desde noviembre de 2021, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que rebajan en una décima los avanzados por el organismo a finales del mes pasado, cuando apuntó a un IPC interanual del 5,8% y a un ascenso mensual de los precios del 0,3%.

No ha sido así en el caso de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), donde el INE ha elevado una décima su estimación inicial del 6,9%. Así, el IPC subyacente finalmente cerró diciembre en el 7%, tasa siete décimas superior a la de noviembre y la más elevada desde noviembre de 1992. Con este dato, la inflación subyacente supera al índice general por primera vez desde febrero de 2021 y abre con él una brecha de 1,3 puntos. Los precios de los alimentos crecieron en diciembre un 15,7% en tasa interanual, cuatro décimas más que en noviembre y su tasa más alta desde el comienzo de la serie, en 1994.